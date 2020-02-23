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Fenerbahçe - Galatasaray maçında tartışmalı penaltı pozisyonu

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 23.02.2020 19:32 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin 18. dakikasında Vedat Muriç!e müdahale eden Marcao penaltıya sebebiyet verdi.

Fenerbahçe - Galatasaray maçında tartışmalı penaltı pozisyonu

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbinin ilk yarısında çok konuşulan bir penaltı pozisyonu yaşandı.

Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynana karşılaşmanın 18. dakikasında Vedat Muriqi yerde kaldı ve hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.

Vedat Muriqi, ceza sahası içinde topa vurmak isterken, Marcao rakibine müdahalede bulundu. Bu müdahalenin ardından Vedat Muriqi yerde kalırken, hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.

VAR Hakemi Abdulkadir Bitigen pozisyonu inceledikten sonra orta hakem Halil Umut Meler penaltının kullanılması istedi.

EN ÇOK PENALTI KAZANANLAR;

-9 Galatasaray
-9 Fenerbahçe
-7 Trabzonspor
-6 Gaziantep
-5 Antalya
-5 Malatya
-4 Göztepe
-4 Kasımpaşa
-4 Rizespor
-4 G.Birliği
-4 Beşiktaş
-3 Alanya
-3 Konyaspor
-3 Kayserispor
-2 Ankaragücü
-2 Başakşehir
-2 Denizlispor
-1 Sivasspor


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Fenerbahçe Galatasaray penaltı pozisyon Vedat Muriqi Marcao penaltı pozisyonu

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
o diil de hakem hep gs ye faul verio pensilvanyadan talimatmı geldi acaba hakeme
ms 0
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