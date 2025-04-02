Fenerbahçe-Galatasaray maçındaki o tezahürat gündem oldu!

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final karşılaşmasında, Fenerbahçe-Galatasaray karşı karşıya geliyor. Ülker Stadyumu'ndaki müsabakada taraftalar yerini aldı. Milyonlarca insanın takip ettiği maçın öncesinde Fenerbahçe taraflarının tezahüratı gündem oldu.

"HAK HUKUK ADALET" SESLERİ YÜKSELDİ

Maç öncesinde ise Fenerbahçe tribünlerinden İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından gerçekleştirilen protestolarda söylenen "Hak Hukuk Adalet" sloganı atıldı. O anları ise muhabir Selin Kocatürk yayınladı.