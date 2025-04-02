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Fenerbahçe-Galatasaray maçındaki o tezahürat gündem oldu!

02.04.2025 21:18
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Jale Uslu Jale Uslu Muhabir
02.04.2025 21:18
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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Ülker Stadyumu'ndaki karşılaşmasında Fenerbahçe taraftarları "Hak hukuk adalet" sloganı attı. O anlar ise gündem oldu.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final karşılaşmasında, Fenerbahçe-Galatasaray karşı karşıya geliyor. Ülker Stadyumu'ndaki müsabakada taraftalar yerini aldı. Milyonlarca insanın takip ettiği maçın öncesinde Fenerbahçe taraflarının tezahüratı gündem oldu.

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"HAK HUKUK ADALET" SESLERİ YÜKSELDİ

Maç öncesinde ise Fenerbahçe tribünlerinden İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından gerçekleştirilen protestolarda söylenen "Hak Hukuk Adalet" sloganı atıldı. O anları ise muhabir Selin Kocatürk yayınladı.

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Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe galatasaray
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