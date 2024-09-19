Fenerbahçe-Galatasaray maçının biletleri daha satışa çıkmadan 152 bin TL'ye kendisine alıcı arıyor! Karaborsa belası, futbol dünyasını esir almış durumda... Üstelik sitelerin ismi bile belli!

Fenerbahçe-Galatasaray maçının biletleri 21 Eylül 20.00'da çıkacak olmasına rağmen karaborsa sitelerinde dün geceden beri satışta... Türkiye'de oynanan hemen hemen her maçta adeta bela haline gelen yasadışı bilet operasyonu bu dev derbide de futbolseverlerin karşısına çıktı.

Mynet ÖZEL - Emre ŞEN

152 BİN TL'YE SATILIYOR

Neredeyse her tribünden bilet satan bu sitelerdeki fiyatlar görenleri de bir hayli şaşırtıyor. Fenerbahçe-Galatasaray maçı için istenen en pahalı ücret ise 151 bin 977 TL olarak adeta kan donduruyor.

BİR TÜRLÜ ÖNLENEMİYOR

Futbol ikliminde geçmişten günümüze kadar adeta bela olan karaborsa bilet işlemleri, gelişen futbol endüstrisinde hızını almış devam ediyor. Futbolun en başındaki yöneticilerin, bu duruma önlem almaması da tezatlığın başında geliyor...

SADECE FUTBOLDA DA DEĞİL! HER YERİ SARDILAR

Karaborsa çılgınlığı öyle bir hal aldı ki, geçmişten bugüne her türlü etkinliği esir almış durumda... Öyle ki, 2021 yılında Cem Yılmaz'ın gösterisinde bile karaborsa biletler satılmış, Cem Yılmaz o dönemki adıyla Twitter'da bu duruma tepki göstermişti.

SİTELERİN ADI, ADRESLERİ BELLİ

Öyle ki; karaborsa bilet satılan bu sitelerin, site adresleri ve adları açık şekilde internette geziyor. Bazı kişiler, sosyal medya platformu X üzerinden açık açık bilet satışına devam ediyor.