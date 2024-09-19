SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe-Galatasaray maçının biletleri daha satışa çıkmadan 152 bin TL'ye kendisine alıcı arıyor! Karaborsa belası, futbol dünyasını esir almış durumda... Üstelik sitelerin ismi bile belli!

Fenerbahçe-Galatasaray maçının biletleri daha satışa çıkmadan 152 bin TL'ye kendisine alıcı arıyor! Karaborsa belası, futbol dünyasını esir almış durumda... Üstelik sitelerin ismi bile belli!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
19.09.2024 10:45
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaborsa bilet çılgınlığı Türkiye'de tüm hızıyla devam ediyor. Henüz satışa bile çıkmayan Fenerbahçe-Galatasaray maçının biletleri karaborsa sitelerinde 130 bin TL'ye kadar kendine alıcı arıyor. Kulüplerimizin ve Federasyonumuzun bir türlü engelleyemediği yasadışı bilet satışı aldı başını gidiyor...

Fenerbahçe-Galatasaray maçının biletleri 21 Eylül 20.00'da çıkacak olmasına rağmen karaborsa sitelerinde dün geceden beri satışta... Türkiye'de oynanan hemen hemen her maçta adeta bela haline gelen yasadışı bilet operasyonu bu dev derbide de futbolseverlerin karşısına çıktı.

Mynet ÖZEL - Emre ŞEN

152 BİN TL'YE SATILIYOR

Screenshot_1

Neredeyse her tribünden bilet satan bu sitelerdeki fiyatlar görenleri de bir hayli şaşırtıyor. Fenerbahçe-Galatasaray maçı için istenen en pahalı ücret ise 151 bin 977 TL olarak adeta kan donduruyor.

BİR TÜRLÜ ÖNLENEMİYOR

uy

Futbol ikliminde geçmişten günümüze kadar adeta bela olan karaborsa bilet işlemleri, gelişen futbol endüstrisinde hızını almış devam ediyor. Futbolun en başındaki yöneticilerin, bu duruma önlem almaması da tezatlığın başında geliyor...

SADECE FUTBOLDA DA DEĞİL! HER YERİ SARDILAR

Screenshot_2

Karaborsa çılgınlığı öyle bir hal aldı ki, geçmişten bugüne her türlü etkinliği esir almış durumda... Öyle ki, 2021 yılında Cem Yılmaz'ın gösterisinde bile karaborsa biletler satılmış, Cem Yılmaz o dönemki adıyla Twitter'da bu duruma tepki göstermişti.

SİTELERİN ADI, ADRESLERİ BELLİ

Öyle ki; karaborsa bilet satılan bu sitelerin, site adresleri ve adları açık şekilde internette geziyor. Bazı kişiler, sosyal medya platformu X üzerinden açık açık bilet satışına devam ediyor.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
karaborsa fenerbahçe galatasaray
En Çok Okunan Haberler
İkinci siber saldırıda 'Türkiye' detayı!

İkinci siber saldırıda 'Türkiye' detayı!

Fed faiz indirdi; altın, dolar, Bitcoin ne oldu?

Fed faiz indirdi; altın, dolar, Bitcoin ne oldu?

Nuri Şahin, Devler Ligi'ne galibiyetle başladı!

Nuri Şahin, Devler Ligi'ne galibiyetle başladı!

Ferdi Kadıoğlu'na 3 dakika yetti!

Ferdi Kadıoğlu'na 3 dakika yetti!

Mourinho istemedi, Acun Ilıcalı resmi temaslara başladı!

Mourinho istemedi, Acun Ilıcalı resmi temaslara başladı!

Galatasaray'da derbi öncesi Mauro Icardi gelişmesi!

Galatasaray'da derbi öncesi Mauro Icardi gelişmesi!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı serisi!" Outdoor severler buraya

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

Çok satanlarda birinci sırada! Adidas'ın en havalı modellerinden...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.