SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol
  4. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'la anılmıştı! Samuel Umtiti'nin yeni adresi belli oldu!

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'la anılmıştı! Samuel Umtiti'nin yeni adresi belli oldu!

22.07.2023 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa temsilcisi Lille; Barcelona ile sözleşmesi sonra eren Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile adı anılan 29 yaşındaki savunmacı Samuel Umtiti’yi 2 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Fransa Ligue 1 ekibi Lille, Barcelona ile sözleşmesi sona eren serbest oyuncu statüsündeki savunmacı Samuel Umtiti’yi 2025 yılına kadar kadrosuna dahil ettiğini bildirdi.

F1oI872XoAEiTMb

Fransız futbolcunun kariyerinde, Fransa Milli Takımı ile Dünya Kupası, Barcelona ile İspanya La Liga, İspanya Kupası ve İspanya Süper Kupası, Olympique Lyon ile de Fransa Kupası ve Fransa Süper Kupası şampiyonlukları bulunuyor.

F1oNw9HWIAAxfQC

29 yaşındaki savunmacı, imza töreni sonrası yaptığı açıklamada büyük hedefleri olan bir kulübe geldiği söyleyerek bu seçimde en önemli sebebin kazanma arzusu olduğunu aktardı.

Geride kalan sezonu kiralık olarak İtalya Serie A temsilcisi Lecce’de geçiren Fransız futbolcu, 25 maçta forma giyerken, ortalama 85 dakika sahada yer aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beşiktaş'ta transferlerin ardı arkası kesilmiyor!Beşiktaş'ta transferlerin ardı arkası kesilmiyor!
Futbolculardan kesilen vergi ücretleri için yeni dönem!Futbolculardan kesilen vergi ücretleri için yeni dönem!
Galatasaray, iki yıldızı birden İstanbul'a getiriyor!Galatasaray, iki yıldızı birden İstanbul'a getiriyor!
Anahtar Kelimeler:
Samuel Umtiti beşiktaş fenerbahçe galatasaray lille şampiyonluklar yaşında galatasaray ve beşiktaş

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

Günün Videosu

Artvin’de şaşırtan olay! 150 bin dolarlık çantayı unuttu, gözyaşlarına boğuldu…
Artvin’de şaşırtan olay! 150 bin dolarlık çantayı unuttu, gözyaşlarına boğuldu…

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sıcaklık 56 dereceye yükseldi! 5 saat kilitli bıraktı

Sıcaklık 56 dereceye yükseldi! 5 saat kilitli bıraktı

Klasik, Macera, Go, Master... Hangi Stanley termos serisi size uygun? Sizin için inceledik

Klasik, Macera, Go, Master... Hangi Stanley termos serisi size uygun? Sizin için inceledik

13 dönümlük arsa alıp 1+0 ev yaptı! Sosyal medyayı sallayan ev

13 dönümlük arsa alıp 1+0 ev yaptı! Sosyal medyayı sallayan ev

Skandalın böylesi! Herkesin gözü önünde 15 yaşındaki kıza tecavüz etti

Skandalın böylesi! Herkesin gözü önünde 15 yaşındaki kıza tecavüz etti

Ayaklarınızın aradığı rahatlık onda! Puma ayakkabıda 650 TL üzeri indirim

Ayaklarınızın aradığı rahatlık onda! Puma ayakkabıda 650 TL üzeri indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.