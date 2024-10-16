Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'tan Borussia Mönchengladbach’ın Genç Yıldızı Can Armando Güner İçin transfer kapışması! Menajeri ile temasa geçtiler...

3 Büyükler, Almanya ekibi Borussia Mönchengladbach'da forma giyen 16 yaşındaki Can Armando Güner için yarışa girdi. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş, M'Gladbach U17 takımında forma giyen genç yıldızı transfer etmek için çalışmalara başladı.

MENAJERİ İLE TEMASA GEÇTİLER

Üç büyükler, Türk asıllı Alman oyuncu için menajeri ile temasa geçtiği ve şartların konuşulduğu iddia edildi.

RESMİ TEKLİF YOLDA

Sol kanat pozisyonunda görev alan oyuncuyu Türkiye'ye getirmek isteyen 3 kulübün önümüzdeki günlerde Alman kulübüne resmi teklif sunacağı aktarıldı. 16 yaşındaki genç yıldızın sözleşmesi Haziran 2026'da sona erecek.

PERFORMANSIYLA GÖZ DOLDURUYOR

M'Gladbach U17 takımında bu sezon 7 karşılaşmaya çıkan Can Armando Güner, 7 gol ve 3 asistlik performansıyla dikkatleri çekiyor. Almanya U17 Milli Takımı'nda 5 kez görev alan genç yetenek rakip fileleri 1 kez havalandırmayı başardı.

Can Armando Güner M'Gladbach U17 takımında bu sezon 7 karşılaşmada attığı 7 gol ve yaptığı 3 asist ile ön plana çıkıyor. Sergilediği başarılı performansıyla Almanya U17 Milli Takımı'nda da 5 kez görev alan genç yetenek rakip fileleri 1 kez sarsma başarısı gösterdi.

İKİ KANATTA DA OYNUYOR

M'Gladbach U17 takımında forma giyen Can Armando Güner, sol kanadın yanı sıra sağ kanatta da forma giyebiliyor.