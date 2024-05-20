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Fenerbahçe galibiyet sonrası Galatasaray stadının ortasında bayrak açtı, engellemeye çalışanlar darp edildi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
20.05.2024 07:56
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Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 10 kişi ile 1-0 yenerek şampiyonluktan etmesinin yanı sıra maç sonrası yaşananlar da geceye damga vuranlar arasındaydı. Sarı-Lacivertliler RAMS Park'ın ortasında bayrak açınca ortalık bir anda karıştı. İşte detaylar...

Fenerbahçe galibiyet sonrası Galatasaray stadının ortasında bayrak açtı, engellemeye çalışanlar darp edildi

Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etmesinin yankıları sürerken karşılaşma sonunda yaşananlar da en az maç kadar konuşuldu.

Fenerbahçe aldığı bu kritik galibiyet sonrası soyunma odasından sonra tekrar sahaya çıkarak galibiyeti taraftarıyla kutladı. Bu esnada Fenerbahçe takımı ve yöneticilerinin tekrar sahaya çıkmaları Galatasaraylı görevliler tarafından engellenmeye çalışılsa da sarı-lacivertliler sahaya girdi ve Fenerbahçe bayrağı açtı.

SAHANIN ORTASIN BAYRAK AÇTILAR

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Futbolculardan İrfan Can Eğribayat ve Mert Hakan Yandaş sahanın ortasında ellerindeki Fenerbahçe bayrağını havaya kaldırırken, o esnada arbede yaşandı.

GALATASARAYLILAR DARP EDİLDİ

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Başkan Ali Koç'un da yer aldığı sahada uzun süre kavga yaşandı. Saha içindeki kavgada Başkan Ali Koç ve statta bulunan Fenerbahçeli yöneticilerin tamamı zeminde bulunurken, Galatasaray genel sekreteri Eray Yazgan, stat müdürü ve yetkililer ile Başkan Dursun Özbek'in şoförünün darbe aldığı görüldü. Galatasaray olayların daha da büyümemesi için stadın ışıklarını söndürdü.

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