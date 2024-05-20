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Galatasaray'dan derbi sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç için suç duyurusu!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
20.05.2024 07:37
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Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan, Fenerbahçe derbisinin ardından maç sonu yaşananlar ile ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Galatasaray'dan derbi sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç için suç duyurusu!

Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettiği derbinin yankıları sürerken Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan, derbi sonrası yaşananlar ile ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdu.

Eray Yazgan yaptığı açıklamada, "Konu hakkında suç duyurusunda bulunduk. Kısa sürede aksiyon alınacaktır. Zaman zaman bizim taraftar grubumuzun kendisi için ifade ettiği kelimeler var. Bugün taraftarımızın ne kadar haklı olduğunu bir daha göstermiş oldu. Biz bu haksızlığın hukuksuzluğun bu memlekette devam etmesine müsaade etmeyeceğiz." dedi.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ"

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Ali Koç'a suç duyurusunda bulunduklarını söyleyen Yazgan, "Ali Koç normal bir vaziyette değildi. Kendini kaybetmiş bir vaziyetteydi. Biz bu haksızlığın hukuksuzluğun takipçisi olacağız. Kendisi hakkında suç duyurusunda bulunduk. Umarım kullandığı ifadeleri Savcılık önünde de kullanır. Madem mertlikten bahsediyor o zaman mertçe kullandığı ifadeleri savcılık önünde de söylesin. Öyle bir provokasyona, böyle bir şeye gerek yoktu." ifadelerini kullandı.

Eray Yazgan ayrıca, "İnsanlar dışarıda yarın bir gün okullarda sokaklarda kavgasını verseler ne olacak? Bir kişinin burnu kanasa mutlu mu olacak? Bütün nezaketimle protokol tribününde bekledim otobüslerine bindirmek için bekledim. Bir anda soyunma odasına girdiler." diye konuştu.

"KARTAL'IN OĞLU DEĞİL"

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İsmail Kartal'ın oğlu için Eray Yazgan, "Trabzon'da da gördük. Bunlar kanlarına işlemiş. O linçi yapan bir yardımcı antrenör. İsmail Kartal'ın oğlu değil bizim için. Kendisi hakkında da bir girişimde bulunulur. Spor şube dedi ki bize çıkmalarına müsaade etmeyeceğiz." dedi.

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