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Fenerbahçe galibiyeti sonrası Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan Sarı-Lacivertliler'e mesaj!

Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı karşılaşmanın ardından dikkat çeken bir açıklamada bulundu. İşte detaylar...

Fenerbahçe galibiyeti sonrası Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan Sarı-Lacivertliler'e mesaj!
Berker İşleyen

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe'yi deplasmanda 1-0 yendikleri derbiyle ilgili açıklamada bulundu.

Başkan Adalı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, derbi galibiyetinden dolayı teknik ekip ve futbolcuları tebrik ederek, şunları kaydetti:

"Beşiktaş'ımız bu galibiyetle her türlü zafere kadir olduğunu, kendisinden hiçbir zaman umudun kesilmeyeceğini, nerede ve kiminle oynarsa oynasın her maçın mutlak favorisi olduğunu bir kez daha herkese göstermiştir. Bu dalgalı sezonda dahi 4 derbi galibiyeti alarak, futbol sahada oynandıkça en büyük olduğunu bir kez daha ispat etmiştir. Attığımız ve atacağımız mali ve sportif adımlarla birlikte Beşiktaş'ın yükselişi başlayacak, Beşiktaş camiası böylesi zaferleri yaşamaya devam edecektir. Gün Beşiktaşlıların günüdür, kutlu olsun... Camiamıza saygı ve sevgilerimle."

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Fenerbahçe Fenerbahçe
0 - 1
Beşiktaş Beşiktaş

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Anahtar Kelimeler:
Serdal Adalı beşiktaş fenerbahçe
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