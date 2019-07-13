SPOR

Fenerbahçe, Garry Rodrigues'i resmen açıkladı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 13.07.2019 09:24 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Al Ittihad takımından Garry Rodrigues'i satın alma opsiyonuyla birlikte 2 yıllığına kiraladığını açıkladı.

Fenerbahçe, Garry Rodrigues'i satın alma opsiyonuyla birlikte 2 yıllığına kiraladığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 28 yaşındaki futbolcunun transferiyle ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, Al Ittihad takımından Garry Rodrigues'i satın alma opsiyonuyla birlikte 2 yıllığına kiralık olarak ve bedelsiz bir şekilde kadrosuna kattı.

Garry Rodrigues'in Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gece 02.00'de gerçekleştirilen imzasında Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki ve Sportif Direktörümüz Damien Comolli hazır bulundu.

Garry Rodrigues'e çubuklu formayla başarılar dileriz."

Geçen sezonu Suudi Arabistan'ın Al İttihad takımında tamamlayan Garry Rodrigues, 11 maçta forma giyip 1 gol atma başarısı göstermişti.

16

15


Yol kenarında buldu! Başta ne olduğunu anlamadı, yaklaşınca gerçek ortaya çıktı!Yol kenarında buldu! Başta ne olduğunu anlamadı, yaklaşınca gerçek ortaya çıktı!
İtalyanlardan bomba iddia! Transfer tamamlandı!İtalyanlardan bomba iddia! Transfer tamamlandı!
Emre Belözoğlu'na yoğun ilgiEmre Belözoğlu'na yoğun ilgi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Garry Rodrigues Spor Toto Süper Lig

En Çok Okunan Haberler

ABD'den bir heyet acilen Ankara'ya geliyor!

ABD'den bir heyet acilen Ankara'ya geliyor!

ABD'den Yunanistan'a yeşil ışık!

ABD'den Yunanistan'a yeşil ışık!

Beşiktaş'tan gece yarısı transferi

Beşiktaş'tan gece yarısı transferi

İtalyanlardan bomba iddia! Transfer tamamlandı!

İtalyanlardan bomba iddia! Transfer tamamlandı!

Dünyanın beklediği transfer resmen açıklandı

Dünyanın beklediği transfer resmen açıklandı

G.Saray'da bir ayrılık daha

G.Saray'da bir ayrılık daha

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Bir transfer daha bitti! Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'de

Bir transfer daha bitti! Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'de

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

F.Bahçe'den Kjaer ve Eljif açıklaması

F.Bahçe'den Kjaer ve Eljif açıklaması

Ve imzayı atıyor! Ali Koç'tan sürpriz...

Ve imzayı atıyor! Ali Koç'tan sürpriz...

Okuyucu Yorumları 7 yorum
Galatasarayın gitti yoldan gitmeye calısan zavallılar..biz kaymagini yedik 9 milyona sattık simdi size itelemişler..gecmis olsun
bir GS li olarak üzüldüm, dürüst olmak lazım...
Hayırlı uğurlu olsun inşallah çok faydalı olur üstün başarılar dilerim Fenerbahçemize ve futbolculara...
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçe, Garry Rodrigues'i resmen açıkladı

Fenerbahçe transferi resmen açıkladı

Eljif Elmas transferini İtalyanlar duyurdu!

İtalyanlardan bomba iddia! Transfer tamamlandı!

Fenerbahçeli taraftarlardan Emre Belözoğlu'na yoğun ilgi

Emre Belözoğlu'na yoğun ilgi

Garry Rodrigues, Fenerbahçe için İstanbul'da

G.Saray'ın eski yıldızı, F.Bahçe için İstanbul'da!

Vedat Muriç: Ne kadar doğru bir karar verdiğimi bir kez daha anladım

Vedat Muriç'ten taraftara mesaj var

İtalyanlardan bomba iddia! Fenerbahçe Khedira için devrede

İtalyanlardan bomba Fenerbahçe iddiası!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.