Fenerbahçe, Garry Rodrigues ile anlaşmaya vardı iddiası

Haber Global'de yer alan habere göre; Fenerbahçe Garry Rodrigues transferi için oyuncunun kulübüyle anlaşmaya vardı. Oyuncu ve menajeriyle görüşmeler başladı. Sarı Lacivertli ekip oyuncu için 1+1 yıllık teklifinde bulundu. Geçen sezon Suudi Arabistan Ligi'nde 11 maça çıkan yıldız oyuncu 1 gol ile oynadı. 28 yaşındaki sol kanat oyuncusunun sözleşmesi 2023 yılına kadar devam ediyor. Yıldız oyuncu geçen sezon Galatasaray ile 20 maça çıkmış ve 4 gol, 2 asist ile oynamıştı.



