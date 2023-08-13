FENERBAHÇE GAZİANTEP FK MAÇI CANLI İZLE: Fenerbahçe Gaziantep maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Canlı maç anlatımı!

Fenerbahçe Gaziantep FK maçı canlı izleme ekranı sorgulanıyor. Süper Lig'in ilk hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Gaziantep FK'yi ağırlayacak. Müsabakayı Abdulkadir Bitigen yönetecek. Maçı yakından takip etmek isteyen futbolseverler Fenerbahçe Gaziantep FK karşılaşması öncesi maçın tarih, saat ve canlı yayın bilgilerini öğrenmek istiyorlar. İşte Fenerbahçe Gaziantep FK canlı maç anlatımı...
Fenerbahçe Gaziantep FK maçı bugün (13 Ağustos Pazar) gerçekleşecek. Heyecanlı karşılaşma saat 21:45'te başlayacak.
Fenerbahçe Gaziantep FK karşılaşması beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak. Maç, Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında geçtiğimiz sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe ile 4 Şubat'tan beri resmi maç bulunmayan Gaziantep FK karşı karşıya gelecek. Heyecanlı mücadeleyi Mynet canlı maç anlatımı sayfasından anbean takip edebilirsiniz.
Fenerbahçe: Altay, Osayi, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail, Zajc, Szymanski, Kent, Tadic, Dzeko
Gaziantep FK: Mustafa Burak, Mbakata, Arda, Djilobodji, Khacef, Furkan, Jevtovic, Maxim, Markovic, Gradel, Riascos