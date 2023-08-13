SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. FENERBAHÇE GAZİANTEP FK MAÇI CANLI İZLE: Fenerbahçe Gaziantep maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Canlı maç anlatımı!

FENERBAHÇE GAZİANTEP FK MAÇI CANLI İZLE: Fenerbahçe Gaziantep maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Canlı maç anlatımı!

13.08.2023 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Gaziantep maçı saat ve yayın bilgileri yoğun bir şekilde araştırılıyor. 2023-2024 sezonunun ilk Süper Lig maçında bugün Fenerbahçe ile Gaziantep FK kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe, ilk hafta maçında seyircisi önünde galibiyet almak istiyor. Peki, Fenerbahçe Gaziantep maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Gaziantep FK maçı canlı izleme ekranı sorgulanıyor. Süper Lig'in ilk hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Gaziantep FK'yi ağırlayacak. Müsabakayı Abdulkadir Bitigen yönetecek. Maçı yakından takip etmek isteyen futbolseverler Fenerbahçe Gaziantep FK karşılaşması öncesi maçın tarih, saat ve canlı yayın bilgilerini öğrenmek istiyorlar. İşte Fenerbahçe Gaziantep FK canlı maç anlatımı...

FENERBAHÇE GAZİANTEP MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Gaziantep FK maçı bugün (13 Ağustos Pazar) gerçekleşecek. Heyecanlı karşılaşma saat 21:45'te başlayacak.

FENERBAHÇE GAZİANTEP MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Gaziantep FK karşılaşması beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak. Maç, Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.

AA-20230115-29998759-29998744-GAZIANTEP_FK_FENERBAHCE (Large)

FENERBAHÇE GAZİANTEP FK CANLI MAÇ ANLATIMI!

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında geçtiğimiz sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe ile 4 Şubat'tan beri resmi maç bulunmayan Gaziantep FK karşı karşıya gelecek. Heyecanlı mücadeleyi Mynet canlı maç anlatımı sayfasından anbean takip edebilirsiniz.

FENERBAHÇE GAZİANTEP MAÇI CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ

dfd

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail, Zajc, Szymanski, Kent, Tadic, Dzeko

Gaziantep FK: Mustafa Burak, Mbakata, Arda, Djilobodji, Khacef, Furkan, Jevtovic, Maxim, Markovic, Gradel, Riascos


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Süleyman Seba, kabri başında anıldıSüleyman Seba, kabri başında anıldı
Beşiktaş, açılışlarda başarılı!Beşiktaş, açılışlarda başarılı!
Talisca neye uğradığını şaşırdı!Talisca neye uğradığını şaşırdı!
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep canlı maç anlatımı fenerbahçe fenerbahçe gaziantep fk fenerbahçe gaziantep fk maçı Süper Lig fk maçı gaziantep maçı ne zaman yayınlanacak süper li maçın da, maç,

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

Günün Videosu

Örümcek adam gibi araçların üzerinden atladı, ortalığı birbirine kattı
Örümcek adam gibi araçların üzerinden atladı, ortalığı birbirine kattı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Nefes kesen anlar! Bir anda dalgalara kapıldı

Nefes kesen anlar! Bir anda dalgalara kapıldı

Puma, Adidas, Merrell ve dahası! Spor giyimde %75'e varan indirim

Puma, Adidas, Merrell ve dahası! Spor giyimde %75'e varan indirim

10 gün boyunca tuvaletini yapamadı! Tam 3 metrelik...

10 gün boyunca tuvaletini yapamadı! Tam 3 metrelik...

Manzaranın tadını çıkartmak için gelmişlerdi! Kazaya tanıklık ettiler

Manzaranın tadını çıkartmak için gelmişlerdi! Kazaya tanıklık ettiler

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.