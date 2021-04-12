Fenerbahçe - Gaziantep: Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. haftasında Gaziantep'i konuk edecek.
Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek. Mücadeleyi beIN Sports 1 yayınlayacak.
Ligde son olarak Yeni Malatyaspor deplasmanında 2 puan yitiren Fenerbahçe, rakibini yenerek zirve takibini sürdürmek istiyor.
FENERBAHÇE: Altay, Gökhan, Serdar, Szalai, Caner, Sosa, İrfan Can, Mert Hakan, Pelkas, Valencia, Samatta
GAZİANTEP: Günay, Olkowski, Miranda, Papy, Morais, Vetrih, Rashid, Mirallas, Maxim, Kenan, Dicko
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