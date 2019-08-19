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Fenerbahçe - Gazişehir Gaziantep maçının ilk yarısında 3 penaltı kararı verildi

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 19.08.2019 20:44 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig 2019/20 Cemil Usta Sezonu'nun ilk maçında Gazişehir Gaziantep'i konuk ederken, mücadelenin ilk yarısında hakem Arda Kardeşler Fenerbahçe lehine üç penaltı kararı verdi.

Fenerbahçe - Gazişehir Gaziantep maçının ilk yarısında 3 penaltı kararı verildi

Fenerbahçe - Gazişehir Gaziantep maçının ilk yarısında hakem Arda Kardeşler, 3 penaltı kararı verdi.

Maçın 5. dakikasında Max Kruse, Emre Belözoğlu'nun pası sonrası ani bir dönüşle ceza sahası içine girmek üzereyken Jean-Armel Kana Bıyık'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Arda Kardeşler, penaltı kararı bekledi. VAR'dan da uyarı bekleyen hakem Kardeşler, kararını değiştirmedi.

Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Victor Moses, yaptığı vuruşla kaleci ve topu ayrı köşelere göndererek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmayı başardı.

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İKİNCİ PENALTIDA EMRE BELÖZOĞLU YERDE KALDI

  1. dakikada Fenerbahçe bir kez daha penaltı kazandı.

Raman Chibsah'ın, Emre Belözoğlu'na ceza alanı içinde yaptığı müdahale sonrasında hakem Arda Kardeşler maçta ikinci kez penaltı noktasını gösterdi.

Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Victor Moses'in yaptığı vuruşta, kaleci Günay Güvenç sol köşeye giden topu kurtarmayı başardı.

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VAR, 3. PENALTIDA DEVREYE GİRDİ

Victor Moses'in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Jean-Armel Kana-Biyik topu kornere gönderdi. Arda Kardeşler, korneri kullandırmadan önce VAR'dan gelen uyarı üzerine 'Bekleyin' talimatı verdi. VAR'ın uyarısı sonrası Arda Kardeşler monitöre gitti. Hakem Kardeşler, Moses'ın ortası sırasında topun Morais'in eline çarptığını belirterek penaltı noktasını gösterdi.

  1. dakikada Topun başına geçen Emre Belözoğlu, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı sol köşede ağlarla buluşturmayı başardı.
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Fenerbahçe Gazişehir Gaziantep ARda Kardeşler Spor Toto Süper Lig penaltı

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