Fenerbahçe, Gazişehir Gaziantep maçının ilk yarısında %86'lık topla oynama başarısı gösterdi

Süper Lig’in ilk haftasında Fenerbahçe evinde Gazişehir Gaziantep’e ilk yarıda top göstermedi.
Müsabakaya etkili başlayan sarı-lacivertliler ilk yarıyı 3-0 önde kapatırken topla oynama oranlarında da büyük fark attı.
Topla oynamada %86’ya 14’lük oran sağlayan sarı kanaryalar gösterdiği bu performansla taraftarını mest etti.
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