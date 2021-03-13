Fenerbahçe Gençlerbirliği'ne kaybetmiyor

Süper Lig'in 30. haftasında Ankara ekibi Gençlerbirliği'ni ağırlayacak olan Fenerbahçe, rakibine karşı evinde son 19 maçtır kaybetmiyor. Gençlerbirliği'ni konuk ettiği son 19 Süper Lig maçını kaybetmeyen sarı-lacivertliler söz konusu müsabakalardan 17 galibiyet alırken, 2 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ne karşı son mağlubiyetini Mayıs 2000'de 3-1'lik skorla almıştı.

KADIKÖY'DE 23 PUAN

Bu sezon evinde 23 puan toplayabilen Fenerbahçe, ilk 14 iç saha maçı itibarıyla Süper Lig'de 1992-1993'ten (21 puan) bu yana en az puan kazandığı sezonu geçiriyor. Kadıköy'de çıktığı son üç karşılaşmada da puan kaybeden sarı-lacivertliler (1 Beraberlik 2 Mağlubiyet), en son Phillip Cocu yönetiminde üst üste dört iç saha maçında puan bırakmıştı.

FENERBAHÇE İLK GOLDE KAZANIYOR

Fenerbahçe, Süper Lig'in geride kalan 29 haftasında ilk golü attığı maçların tamamını kazandı. Gençlerbirliği ise deplasmanda ilk golü yediği yedi karşılaşmadan 6 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Sarı-lacivertli futbolcu Ozan Tufan ise Gençlerbirliği'ne rakip olduğu son beş Süper Lig maçında beş gole 2 gol 3 asistle doğrudan katkı sağladı.