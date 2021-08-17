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Fenerbahçe 'Getir' sponsorluğunu duyurdu

17.08.2021 18:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Kulübü, Getir firmasıyla sponsorluk anlaşması imzaladı.

Fenerbahçe 'Getir' sponsorluğunu duyurdu

Fenerbahçe Kulübü, kadın basketbol takımının yeni forma şort sponsorunun Getir firması olduğunu duyurdu.

Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen imza törenine Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, yönetim kurulu üyesi Mustafa Kemal Danabaş ve Getir Yönetim Kurulu Başkanı ve Kurucu Ortağı Tuncay Tütek katıldı.

Burada açıklamada bulunan Burak Çağlan Kızılhan, sözlerine orman yangınları ve sel felaketlerinin kendilerini fazlasıyla üzdüğünü açıklayarak başladı.

"TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Anlaşmanın 1 senelik olduğunu belirten Kızılhan, "Kulübümüz zaman sponsoru olarak 1,5 sene önce Getir ile sponsorluğa başladı. Getir ile bu sezon kadın basketbol takımımızın şort sponsorluğuna imza atıyoruz. Kadın takımımız geçen seneyi namağlup tamamladı. Bu sene de tekrardan namağlup olmak ve Avrupa kupasını ülkemize getirmek istiyoruz. Bu iş birliğinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ BİR İŞ"

Kemal Danabaş ise kadın basktebolundan sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak iş birliğini gerçekleştirmelerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu iş birliği gün geçtikçe genişliyor. Bizim için çok kıymetli bir iş birliği. Yaklaşık 1,5 sezondur devam eden zaman sponsorluğu iş birliğinin yanına, kadın basketbolumuzun şort sponsorluğunu da ekledik. Yarıştığı her kulvarda rekorları elinde bulunduran kadın basketbol takımımız, 2020-2021 sezonunda da tarihinde ikinci kez namağlup şampiyonluğa ulaştı. Avrupa'da da yüzümüzü güldüren sonuçlar elde etti. Fenerbahçe kadın basketbolda öncü ve örnek olmuştur. İş birliğimizi çok anlamlı ve özel buluyorum."

Tuncay Tütek de Getir'i 2015 yılında kurduklarını hatırlatarak, "Bizim sattığımız şey zaman. Zaman insanlık için en önemli, geri alınamayacak en değerli kavramlardan biri. Biz bu zamanı teknolojimiz sayesinde satıyoruz. Getir bir teknoloji şirketidir. Milyonlarca dakikayı tüm dünyaya vermeye başladık." değerlendirmesinde bulundu.

İmza töreni, hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

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Fenerbahçe Futbol Kulübü
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