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Fenerbahçe, Gökhan Gönül ile anlaşma sağladı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 11.07.2020 13:12 | Son Güncelleme

Emre Belözoğlu’nun, yeniden Çubuklu formayla görmeyi çok istediği Milli sağ beki ikna ettiği öne sürüldü. Gökhan Gönül’ün, yakın çevresinden gelen Fenerbahçe sorularına, “Hayırlısı olsun” yanıtı verdiği öğrenildi.

Fenerbahçe, Gökhan Gönül ile anlaşma sağladı

Mert Hakan Yandaş’ı ezeli rakibi Galatasaray’ın elinden kapan, Caner Erkin’i 4 yıl aradan sonra takıma dönmesi için ikna eden Fenerbahçe, bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. TFF’nin yeni yabancı kuralı nedeniyle transferde önceliği yerli isimlere veren Sarı-Lacivertliler’in, bir başka eski yıldızı Gökhan Gönül ile de el sıkıştığı öne sürüldü.

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

Tecrübeli futbolcunun Beşiktaş ile sözleşmesi bu sezon bitiyor. Siyah-Beyazlılar ile Gökhan arasında yeni kontrat için henüz anlaşma sağlanmamıştı. 35 yaşındaki futbolcuya yeniden ‘Çubuklu’ formayı giydirmek isteyen Emre Belözoğlu’nun, eski takım arkadaşını 4. yıldız için mücadele edecek kadronun içinde yer alması için ikna ettiği kaydedildi.

9 SENE OYNADI

Gökhan Gönül, bu konuda yorum yapmaktan kaçınıyor. Ancak yıldız futbolcunun, yakın çevresinden Fenerbahçe ile ilgili gelen sorulara, “Hayırlısı olsun” yanıtını verdiği öğrenildi. 35 yaşındaki sağ bek 2007 yılında Gençlerbirliği’nden transfer olduğu Fenerbahçe’de 9 sene forma giymiş, 2 Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı.

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