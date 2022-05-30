Fenerbahçe golcüsünü buldu! Ne Suarez ne Sörloth... Shakhtar Donetsk forması giyen Lassina Traore geliyor

Son dakika haberleri... Önümüzdeki sezon golcü transferi konusunda net bir isim almayı planlayan Fenerbahçe yönetimi kararını verdi. Bu doğrultuda çalışmalarını yürüten ve Luis Suarez, Alexander Sörloth ve Andrea Belotti gibi isimleri listesine alan Ali Koç yönetimi, imkan olduğu sürece "fırsat ve geleceğe yatırım transferi" yapmayı da planlıyor.

UKRAYNA BASINI LASSINA TRAORE'Yİ YAZMIŞTI

Ukrayna basını ile Afrika'dan çeşitli kaynaklar, Fenerbahçe'nin golcü oyuncu Lassina Traore'yi kiralamak için Shakhtar ile el sıkıştığını, Şampiyonlar Ligi bileti alınması halinde transferin gerçekleşeceğini yazmıştı.

JORGE JESUS'UN KARARI BEKLENİYOR

Fanatik'te yer alan habere göre sarı-lacivertliler, ligi ikinci sırada tamamladı ve hedefine ulaştı. Ancak yönetim, Traore konusunda adım atmadan önce Jorge Jesus'un vereceği kararı bekliyor. Eğer tecrübeli teknik adam, yeni sezonda sık sık çift forvetli diziliş tercih ederse, kaliteli bir golcünün yanı sıra Traore transferi de gerçekleşebilir. Genç oyuncu, geçen yaz 10 milyon euroya Ajax'tan Shakhtar'a transfer olmuştu. Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açması sonrası ülke futbolu durma noktasına gelince, Shakhtar'ın yabancı oyuncuları kulüpten ayrılmıştı. Bu sezon 14 maçta forma giyen 21 yaşındaki Burkino Fasolu futbolcu 9 gol kaydetti. Traore'nin güncel piyasa değeri ise 9 milyon euro...

