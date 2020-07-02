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Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 02.07.2020 22:24 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında 4 Temmuz Cumartesi günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında 4 Temmuz Cumartesi günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından iki grup halinde pas çalışması yaptığı bildirildi.

Dar alanda oynanan çift kale maçla devam eden antrenmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdiği aktarıldı.

Sarı-lacivertli takım, hazırlıklarını yarın (3 Temmuz) yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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