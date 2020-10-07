SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 07.10.2020 12:31 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda oynayacağı Göztepe maçı hazırlıklarına başladı. Sarı-lacivertli ekibin idmanını İdari Menajer Volkan Ballı, Emre Belözoğlu ve Fenerbahçeli eski futbolcu Selçuk Şahin birlikte takip etti. Kanarya lige verilen milli arayı boş geçmeyecek. 10 Ekim Cumartesi günü TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor ile karşılaşacak.

Fenerbahçe, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı

Süper Lig'in 5. haftasında 18 Ekim Pazar günü deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde başladı.

Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki idman saat 11.00'de başladı. İlk yarım saati basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Toplu kondisyon çalışması ile devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar gerçekleştirildi. Sarı-lacivertli ekibin idmanını İdari Menajer Volkan Ballı, Emre Belözoğlu ve Fenerbahçeli eski futbolcu Selçuk Şahin birlikte takip etti.

Fenerbahçe'de A Milli Takım'da bulunan; Ozan Tufan, Nazım Sangare, Ömer Faruk Beyaz, Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu'nun yanı sıra kendi ülkelerinin milli takımlarında yer alan; Enner Valencia, Filip Novak, Garry Rodrigues, Mame Thiam, Nabil Dirar, Mbwana Samatta, Marcel Tisserand ve Dimitrios Pelkas idmanda yer almadı. Öte yandan sarı-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Diego Perotti'nin tedavisine devam edildi. Öte yandan sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada Perotti, oynadığı maç başına ücret alacak.

İSTANBULSPOR İLE HAZIRLIK MAÇI OYNANACAK

Fenerbahçe, lige verilen milli arayı boş geçmeyecek. 10 Ekim Cumartesi günü TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor ile mücadele edecek olan Fenerbahçe'de Erol Bulut, yeni oyuncuları görme anlamında da önemli bir adım atacak. İstanbulspor ile oynanacak hazırlık maçı basına kapalı gerçekleştirilecek.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Fotoğrafı olay yarattı! O yorumlara tepki gecikmedi Fotoğrafı olay yarattı! O yorumlara tepki gecikmedi
Barış Hersek'in yeni takımı belli olduBarış Hersek'in yeni takımı belli oldu
Formula 1 İstanbul pisti nerede? Formula 1 ne zaman? İstanbul Park Formula 1 bilet fiyatları ne kadar?Formula 1 İstanbul pisti nerede? Formula 1 ne zaman? İstanbul Park Formula 1 bilet fiyatları ne kadar?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Adana merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu!
Adana merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu!
Meteoroloji uyardı: Yarın başlıyor
Meteoroloji uyardı: Yarın başlıyor
Galatasaray'dan Garry Rodrigues bombası!
Galatasaray'dan Garry Rodrigues bombası!
Vedat Muriqi için kötü haber geldi...
Vedat Muriqi için kötü haber geldi...
Fenerbahçeli yıldız oyuncu koronavirüse yakalandı!
Fenerbahçeli yıldız oyuncu koronavirüse yakalandı!
Fenerbahçeli yıldız isim takımsız kaldı!
Fenerbahçeli yıldız isim takımsız kaldı!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Fenerbahçe'de derbi öncesi şok ayrılık!
Fenerbahçe'de derbi öncesi şok ayrılık!
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Rıdvan Dilmen'den olay itiraflar! FETÖ...
Rıdvan Dilmen'den olay itiraflar! FETÖ...
Anlaşma tamam! Visca imzayı atıyor!
Anlaşma tamam! Visca imzayı atıyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Barış Hersek, Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'da
Barış Hersek'in yeni takımı belli oldu
Transferin şampiyonu Fenerbahçe
Transferin şampiyonu Fenerbahçe
Joachim Löw: Fenerbahçe'nin kalbimde yeri var
Joachim Löw F.Bahçe itirafı
SON DAKİKA! Fenerbahçe'nin Faslı oyuncusu Nabil Dirar, koronavirüse yakalandı!
Fenerbahçeli yıldız oyuncu koronavirüse yakalandı!
Koronavirüse yakalanan Vedat Muriqi için kötü haber geldi!
Vedat Muriqi için kötü haber geldi...
Mehmet Ekici kulüpsüz kaldı!
Fenerbahçeli yıldız isim takımsız kaldı!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.