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Fenerbahçe gözünü kararttı! Bonucci'nin ardından Çağlar Söyüncü ile de anlaşma sağlandı

15.01.2024 18:42 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü ile anlaşmaya vardı. Atletico Madrid’e resmi ‘kiralama’ teklifi yapan Fenerbahçe, transferi tamamlamak için İspanyol ekibinin vereceği cevabı bekliyor. Atletico Madrid'in olumlu yaklaştığı öğrenilirken resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılacağı öğrenildi.

Fenerbahçe gözünü kararttı! Bonucci'nin ardından Çağlar Söyüncü ile de anlaşma sağlandı
Çağlar Söyüncü

Çağlar Söyüncü

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Atletico Madrid
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Fenerbahçe, stopere bir takviye daha yapıyor. Kısa süre önce Bonucci'yi renklerine bağlayan sarı-lacivertliler yeni hamle için harekete geçti.

ÇAĞLAR İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

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27 yaşındaki Çağlar Söyüncü'yü 6 aylığına kiralamak için anlaşma sağlayan Fenerbahçe yönetimi, Atletico Madrid'den gelecek haberi beklemeye koyuldu. Çağlar ile Fulham ve Roma da ilgileniyor.

9 MAÇTA OYNAYABİLDİ

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Bu sezon Atletico Madrid formasıyla 9 maçta toplam 212 dakika süre alabilen Çağlar Söyüncü'nün Fenerbahçe'ye gitmek için İspanyol devinden kolaylık istediği aktarıldı.

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Çağlar Söyüncü fenerbahçe yaşında sezon
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