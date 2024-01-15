Fenerbahçe gözünü kararttı! Bonucci'nin ardından Çağlar Söyüncü ile de anlaşma sağlandı

Fenerbahçe, stopere bir takviye daha yapıyor. Kısa süre önce Bonucci'yi renklerine bağlayan sarı-lacivertliler yeni hamle için harekete geçti.

ÇAĞLAR İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

27 yaşındaki Çağlar Söyüncü'yü 6 aylığına kiralamak için anlaşma sağlayan Fenerbahçe yönetimi, Atletico Madrid'den gelecek haberi beklemeye koyuldu. Çağlar ile Fulham ve Roma da ilgileniyor.

9 MAÇTA OYNAYABİLDİ

Bu sezon Atletico Madrid formasıyla 9 maçta toplam 212 dakika süre alabilen Çağlar Söyüncü'nün Fenerbahçe'ye gitmek için İspanyol devinden kolaylık istediği aktarıldı.





