SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe, Halit Kurtuluş’u transfer etti

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, orta oyuncu Halit Kurtuluş’u transfer etti.

Fenerbahçe, Halit Kurtuluş’u transfer etti
Berker İşleyen

Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımımız, yeni sezon planlaması kapsamında orta oyuncu Halit Kurtuluş’u kadrosuna kattı. 2019-2020 sezonunda TLF Altekma ile profesyonel kariyerine adım atarak; Arkas Spor, İzmir Saint Joseph, Bursa BBSK, Akkuş Belediyespor ve Alanya Belediyespor formalarını terleten Halit, 2021-2022 sezonunda Türkiye Kupası ve TSYD İzmir Voleybol Turnuvası Şampiyonlukları elde etti. Halit Kurtuluş’a ailemize hoş geldin diyor, çubuklu forma ile sonsuz başarılar diliyoruz" denildi.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ali Ekber Düzgün: "2-3 tane çok renkli oyuncu konusunda çalışıyoruz"Ali Ekber Düzgün: "2-3 tane çok renkli oyuncu konusunda çalışıyoruz"
Semih Şentürk: "Fenerbahçe ruhunu artık sahada göremiyorum"Semih Şentürk: "Fenerbahçe ruhunu artık sahada göremiyorum"
Anahtar Kelimeler:
fenerbaçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
PKK silah bıraktı... İlk görüntüler geldi

PKK silah bıraktı... İlk görüntüler geldi

PKK silah bıraktı, tüm gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tarihi açıklamasında! On binlerce kişiyi ilgilendiren af mı geliyor? Demirtaş sürprizi

PKK silah bıraktı, tüm gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tarihi açıklamasında! On binlerce kişiyi ilgilendiren af mı geliyor? Demirtaş sürprizi

Anlaşma sağlandı! F.Bahçe'ye bir dünya yıldızı daha... İstanbul'a geliyor

Anlaşma sağlandı! F.Bahçe'ye bir dünya yıldızı daha... İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe transferi açıkladı! 5 yıllık sözleşme...

Fenerbahçe transferi açıkladı! 5 yıllık sözleşme...

G.Saray'a müjdeli haber! Kasa dolup taşacak...

G.Saray'a müjdeli haber! Kasa dolup taşacak...

Galatasaray, Osimhen transferinde mutlu sona ulaştı! Napoli'ye ödenecek para bile belli oldu

Galatasaray, Osimhen transferinde mutlu sona ulaştı! Napoli'ye ödenecek para bile belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.