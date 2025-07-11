Fenerbahçe, Halit Kurtuluş’u transfer etti

Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımımız, yeni sezon planlaması kapsamında orta oyuncu Halit Kurtuluş’u kadrosuna kattı. 2019-2020 sezonunda TLF Altekma ile profesyonel kariyerine adım atarak; Arkas Spor, İzmir Saint Joseph, Bursa BBSK, Akkuş Belediyespor ve Alanya Belediyespor formalarını terleten Halit, 2021-2022 sezonunda Türkiye Kupası ve TSYD İzmir Voleybol Turnuvası Şampiyonlukları elde etti. Halit Kurtuluş’a ailemize hoş geldin diyor, çubuklu forma ile sonsuz başarılar diliyoruz" denildi.