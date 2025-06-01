Fenerbahçe harekete geçti! İlk transferini İstanbul'a getirdi... Amara Diouf kimdir?

Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluğa ulaşamayan Fenerbahçe önümüzdeki sezon için kolları erken sıvadı. İlk transfer için harekete geçen Fenerbahçe 16 yaşındaki Amara Diouf'u kadrosuna katmak için İstanbul'a getirdi.

"ANLAŞMAYA VARILDI"

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, Senegal ekibi Generation Foot forması giyen 16 yaşındaki Amara Diouf ile anlaşmaya vardı.

GENÇ YAŞINDA DİKKAT ÇEKTİ

16 yaşındaki Amara Diouf, futbola Generation Foot altyapısında başladı. Hızı ve çalım yeteneğiyle dikkat çeken Amara Diouf, ülkesinde Sadio Mane'nin veliahtı olarak gösteriliyor. Asıl mevki sol kanat olan 1.75 boyundaki Amara Diouf, sağ kanat ve santrfor bölgesinde de görev alıyor. Senegal U17 takımıyla çıktığı 10 maçta 7 gol atan Amara Diouf, Senegal Milli Takımı'yla da 2 maçta boy gösterdi.