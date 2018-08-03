SPOR

Fenerbahçe'de ayrılık resmen açıklandı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 03.08.2018 19:00 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, İdari Menajer Hasan Çetinkaya ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Fenerbahçe'de ayrılık resmen açıklandı

Fenerbahçe Kulübü, futbol takımı idari menajerliği görevini yürüten Hasan Çetinkaya ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü'nün resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımızın İdari Menajeri olarak görev yapan Hasan Çetinkaya ile yapılan görüşmeler sonucu karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Uzun yıllardır kulübümüze hizmetleri bulunan Hasan Çetinkaya'ya tüm çalışmaları için teşekkür ediyor; gelecek kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz" denildi.

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HASAN ÇETİNKAYA KİMDİR?
1981 Eskişehir doğumlu olan Hasan Çetinkaya, Hacettepe Üniversitesi Fransızca Mütercim Tercümanlık Bölümü’nden mezun olmuştur. Hasan Çetinkaya son olarak Fenerbahçe Spor Kulübü İdari Menajerliği'ni yapmıştı.

Fransa‘da Metz takımının alt yapısında futbola başlamış, 1994 ve 2003 yılları arasında Gençlerbirliği takımında forma giymiştir. Futbol kariyerinin ardından menajer olarak spor dünyasındaki yerini sürdüren Hasan Çetinkaya 2003 ve 2007 yılları arasında Gençlerbirliği Genel Menajerliği, 2007 ve 2008 yılları arasında Gaziantepspor, 2008 ve 2009 yılları arasında ise Ankaraspor Sportif Direktörlük görevini üstlenmiştir.

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Anahtar Kelimeler:
Hasan Çetinkaya Fenerbahçe

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