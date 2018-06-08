SPOR

Fenerbahçe Hasan Çetinkaya'nın görevine son verildi!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 08.06.2018 21:36 | Son Güncelleme

Fransız futbol adamı Davide Comolli'nin Fenerbahçe'nin futbol direktörü olmasının ardından sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı lacivertlilerde Aykut Kocaman'ın durumu henüz netlik kazanmazken takımın idari menajeri Hasan Çetinkaya'nın görevine son verildi.

Fenerbahçe Hasan Çetinkaya'nın görevine son verildi!

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesinde Aykut Kocaman'ın geleceği belirsizliğini korurken başkan Ali Koç, takımın idari menajeri Hasan Çetinkaya ile yollarını ayırma kararı aldı.

Futbol takımıyla ilgili tüm operasyonların sorumluluğunu Davide Comolli'ye veren Ali Koç'un Hasan Çetinkaya ile çalışmayacaklarını bildirdiği belirtildi.

A Spor yorumcusu Emre Bol da konuyla ilgili olarak çıktığı canlı yayında aldığı istihbaratı açıkladı ve tecrübeli yöneticiyle yolların ayrıldığını söyledi.

hasan-cetinkaya

PARTNERDekolteler yarıştıDekolteler yarıştı
Ali Koç ekonomik durum ve projelerle ilgili büyük hayal kırıklığına uğradı!Ali Koç ekonomik durum ve projelerle ilgili büyük hayal kırıklığına uğradı!
Fenerbahçe Yerry Mina için Barcelona'yla görüşmeye başlayacak!Fenerbahçe Yerry Mina için Barcelona'yla görüşmeye başlayacak!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Hasan Çetinkaya

En Çok Okunan Haberler

İsrail-Gazze sınırından korkunç fotoğraflar! Yüzüne biber gazı isabet etti

İsrail-Gazze sınırından korkunç fotoğraflar! Yüzüne biber gazı isabet etti

Öğrenci affının şartları neler? Kimler okula geri dönebilecek? İşte 2018 öğrenci affının detayları

Öğrenci affının şartları neler? Kimler okula geri dönebilecek? İşte 2018 öğrenci affının detayları

Ali Koç ekonomik durum ve projelerle ilgili büyük hayal kırıklığına uğradı!

Ali Koç ekonomik durum ve projelerle ilgili büyük hayal kırıklığına uğradı!

Fenerbahçe Yerry Mina için Barcelona'yla görüşmeye başlayacak!

Fenerbahçe Yerry Mina için Barcelona'yla görüşmeye başlayacak!

Harry Kane Tottenham ile 6 yıllık yeni sözleşme imzaladı!

Harry Kane Tottenham ile 6 yıllık yeni sözleşme imzaladı!

Brad Wanamaker Fenerbahçe'den, Barcelona'ya gitti

Brad Wanamaker Fenerbahçe'den, Barcelona'ya gitti

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ozan Tufan'ın Fenerbahçe'de kalması bekleniyor!

Ozan Tufan'ın Fenerbahçe'de kalması bekleniyor!

Fenerbahçe Hasan Çetinkaya'nın görevine son verildi!

Fenerbahçe Hasan Çetinkaya'nın görevine son verildi!

Ali Koç ekonomik durum ve projelerle ilgili büyük hayal kırıklığına uğradı!

Ali Koç ekonomik durum ve projelerle ilgili büyük hayal kırıklığına uğradı!

Fenerbahçe Yerry Mina için Barcelona'yla görüşmeye başlayacak!

Fenerbahçe Yerry Mina için Barcelona'yla görüşmeye başlayacak!

Ali Koç, Fenerbahçe'den 11 ismi gönderiyor

Ali Koç, Fenerbahçe'den 11 ismi gönderiyor

Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları basına sızdı

Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları basına sızdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.