Fenerbahçe Hasan Çetinkaya'nın görevine son verildi!

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesinde Aykut Kocaman'ın geleceği belirsizliğini korurken başkan Ali Koç, takımın idari menajeri Hasan Çetinkaya ile yollarını ayırma kararı aldı.
Futbol takımıyla ilgili tüm operasyonların sorumluluğunu Davide Comolli'ye veren Ali Koç'un Hasan Çetinkaya ile çalışmayacaklarını bildirdiği belirtildi.
A Spor yorumcusu Emre Bol da konuyla ilgili olarak çıktığı canlı yayında aldığı istihbaratı açıkladı ve tecrübeli yöneticiyle yolların ayrıldığını söyledi.
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