SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe hataya izin vermedi! Lider Galatasaray ile puan farkı 3'e düştü... Kadıköy'de Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup etti!

Fenerbahçe hataya izin vermedi! Lider Galatasaray ile puan farkı 3'e düştü... Kadıköy'de Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup etti!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
02.12.2024 22:03
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trendyol Süper Lig'in 14. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, taraftarı önünde Gaziantep FK'yı konuk etti. Karşılaşmaya Oğuz Aydın'ın golüyle başlayan sarı - lacivertliler, son bölümde kalesinde gördüğü gole engel olamadı ve soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle girildi. İkinci yarıda baskısını sürdüren Kanarya, aradığı golleri Rodrigo Becao ve Edin Dzeko ile bularak mücadeleden 3-1 üstün ayrıldı.

Fenerbahçe hataya izin vermedi! Lider Galatasaray ile puan farkı 3'e düştü... Kadıköy'de Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup etti!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Sarı - lacivertliler, lider Galatasaray'ın 2 puan kaybettiği haftada rakibini 3-1 mağlup etti.

ÜÇ PUAN ÜÇ GOLLE GELDİ

450769_SUPER-LIGIN-14UNCU-HAFTASINDA-FENERBAH

Hakem Alper Akarsu'nun düdük çaldığı mücadelede sarı - lacivertliler galibiyeti Oğuz Aydın, Rodrigo Becao ve Edin Dzeko ile buldu. Konuk ekibin ise tek golünü 41. dakikada David Okereke kaydetti.

GALATASARAY İLE PUAN FARKI 3'E İNDİ

450758_SUPER-LIGIN-14UNCU-HAFTASINDA-FENERBAH

Lider Galatasaray’ın Eyüpspor karşısında 2 puan kaybettiği haftada, Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe fırsatı tepmedi. Sarı-lacivertliler, aldıkları galibiyetle puanını 32’ye yükselterek zirveyle aradaki farkı 3’e indirdi. Selçuk İnan yönetimindeki Gaziantep FK ise bu sezon 6. mağlubiyetini yaşayarak 15 puanda kaldı.

OĞUZ AYDIN RÜZGARI SÜRÜYOR

55c87549-b125-4fa2-a277-f69c288d4248

Geçtiğimiz hafta Kayserispor deplasmanında ilk kez 11'de şans bulan Oğuz Aydın, attığı 2 gol, 1 asist ile damgasını vurmuştu. Aydın, bugün de Gaziantep FK karşısında perdeyi açan isim oldu. 24 yaşındaki futbolcu, aynı zamanda kaydettiği gol ile sarı - lacivertlilerin bu sezon Süper Lig'deki en erken golünü kaydetti

MOURINHO'DAN 5 DEĞİŞİKLİK

7084b4b7-ebfd-40ef-afb8-d0eb666e73d3

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Gaziantep FK'yi konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadıkları Slavia Prag maçının ilk 11'ine göre kadrosunda önemli sayıda rotasyona gitti. Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan müsabakada Slavia Prag maçına göre 5 ismi değiştirdi. Gaziantep FK karşısında kalede yine Dominik Livakovic'e görev veren Portekizli teknik adam, savunma hattını Bright Osayi-Samuel, Samet Akaydın, Rodrigo Becao ve Filip Kostic'den oluşturdu. Orta ikilide Fred Rodrigues ile İsmail Yüksek görev alırken hücum hattında İrfan Can Kahveci, Dusan Tadic ve Oğuz Aydın forma giydi. Mourinho, gol yollarında ise Youssef En-Nesyri'yi tercih etti.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Fenerbahçe Fenerbahçe
3 - 1
Gaziantep FK Gaziantep FK

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig José Mourinho Gaziantep Selçuk İnan son dakika fenerbahçe
En Çok Okunan Haberler
'Bilmece son bulur' Yüzde 16-17'yi sildi, 'en az' deyip 2 rakam verdi

'Bilmece son bulur' Yüzde 16-17'yi sildi, 'en az' deyip 2 rakam verdi

Emniyetten mühimmat çalınmıştı! Valilikten açıklama geldi

Emniyetten mühimmat çalınmıştı! Valilikten açıklama geldi

Beşiktaş söylentileri hakkında: "Bir söz var!"

Beşiktaş söylentileri hakkında: "Bir söz var!"

Rıdvan Dilmen'den çarpıcı Okan Buruk eleştirisi! "Demek ki aklınızda yok!"

Rıdvan Dilmen'den çarpıcı Okan Buruk eleştirisi! "Demek ki aklınızda yok!"

Galatasaray hakkındaki karaborsa suçlamaları boş çıktı: Savcılık "Delil Yok" dedi!

Galatasaray hakkındaki karaborsa suçlamaları boş çıktı: Savcılık "Delil Yok" dedi!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Camper, Merrell, Salomon... Kışlık giyim indirimleri burada!

Camper, Merrell, Salomon... Kışlık giyim indirimleri burada!

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Camper botta dev fırsat! Michelin kauçuk tabanıyla ultra konfor...

Camper botta dev fırsat! Michelin kauçuk tabanıyla ultra konfor...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.