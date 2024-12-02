Fenerbahçe hataya izin vermedi! Lider Galatasaray ile puan farkı 3'e düştü... Kadıköy'de Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup etti!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Sarı - lacivertliler, lider Galatasaray'ın 2 puan kaybettiği haftada rakibini 3-1 mağlup etti.

ÜÇ PUAN ÜÇ GOLLE GELDİ

Hakem Alper Akarsu'nun düdük çaldığı mücadelede sarı - lacivertliler galibiyeti Oğuz Aydın, Rodrigo Becao ve Edin Dzeko ile buldu. Konuk ekibin ise tek golünü 41. dakikada David Okereke kaydetti.

GALATASARAY İLE PUAN FARKI 3'E İNDİ

Lider Galatasaray’ın Eyüpspor karşısında 2 puan kaybettiği haftada, Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe fırsatı tepmedi. Sarı-lacivertliler, aldıkları galibiyetle puanını 32’ye yükselterek zirveyle aradaki farkı 3’e indirdi. Selçuk İnan yönetimindeki Gaziantep FK ise bu sezon 6. mağlubiyetini yaşayarak 15 puanda kaldı.

OĞUZ AYDIN RÜZGARI SÜRÜYOR

Geçtiğimiz hafta Kayserispor deplasmanında ilk kez 11'de şans bulan Oğuz Aydın, attığı 2 gol, 1 asist ile damgasını vurmuştu. Aydın, bugün de Gaziantep FK karşısında perdeyi açan isim oldu. 24 yaşındaki futbolcu, aynı zamanda kaydettiği gol ile sarı - lacivertlilerin bu sezon Süper Lig'deki en erken golünü kaydetti

MOURINHO'DAN 5 DEĞİŞİKLİK

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Gaziantep FK'yi konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadıkları Slavia Prag maçının ilk 11'ine göre kadrosunda önemli sayıda rotasyona gitti. Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan müsabakada Slavia Prag maçına göre 5 ismi değiştirdi. Gaziantep FK karşısında kalede yine Dominik Livakovic'e görev veren Portekizli teknik adam, savunma hattını Bright Osayi-Samuel, Samet Akaydın, Rodrigo Becao ve Filip Kostic'den oluşturdu. Orta ikilide Fred Rodrigues ile İsmail Yüksek görev alırken hücum hattında İrfan Can Kahveci, Dusan Tadic ve Oğuz Aydın forma giydi. Mourinho, gol yollarında ise Youssef En-Nesyri'yi tercih etti.