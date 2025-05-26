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Fenerbahçe-Hatayspor maçında sahaya Galatasaray taraftarı girdi! Üzerindeki tişört olay oldu...

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe'nin deplasmanda Atakaş Hatayspor'a 4-2 yenildiği karşılaşmada mücadeleye damga vuran bir an yaşandı. Karşılaşmada sahaya bir Galatasaray taraftarı atlarken giydiği tişört dikkat çekti. İşte detaylar...

Fenerbahçe-Hatayspor maçında sahaya Galatasaray taraftarı girdi! Üzerindeki tişört olay oldu...
Berker İşleyen

Trendyol Süper Lig'in 37. hafta mücadelesinde Atakaş Hatayspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Yeni Mersin Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada 6 gol atılırken kazanan 4-2'lik skorla ev sahibi ekip oldu.

1 penaltı, 1 kırmızı kart, 2 kez de gol iptalinin yaşandığı mücadelede çok ilginç bir an daha yaşandı.

TARAFTAR SAHAYA GİRDİ

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Karşılaşmanın son bölümlerinde sahaya giren bir taraftar maça damga vurdu. Güvenlik güçlerinin arasından sahaya atlayan genç bir taraftar, uzun süre sahayı turlamasının ardından güvenlik görevlilerince yakalanarak dışarıya çıkartıldı.

ŞAMPİYONLUK TİŞÖRTÜ DİKKAT ÇEKTİ

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Tüm bu yaşananların ardından taraftarın üstündeki tişört dikkat çekti. Tişörtte Galatasaray'ın 25. şampiyonluğu ve 5. yıldız olduğu görüldü. Bu durumu fark eden bazı gruplar genç taraftara destek verirken, bazı taraftarlar da tepki gösterdi.

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Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Atakaş Hatayspor Atakaş Hatayspor
4 - 2
Fenerbahçe Fenerbahçe

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Süper Lig Hatayspor son dakika fenerbahçe galatasaray
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