SPOR

95
84
64
62
54
53
51
50
49
47
46
45
45
45
44
37
35
26
2
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe için açtı ağzını yumdu gözünü! Eski yıldızdan ağza alınmayacak sözler... "Oyunculara hayvan gibi davranıyorlar, felsefeleri yok"

Süper Lig'de daha önce Fenerbahçe ve Hatayspor forması giymiş tecrübeli oyuncu, Yassine Benzia Fenerbahçe dönemi için çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Azerbaycan kaynaklı bir haber sitesine konuşan Cezayirli futbolcu Sarı-Lacivertliler'in felsefesi olmadığını söylerken "Oyunculara hayvan gibi davranıyorlar" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Fenerbahçe için açtı ağzını yumdu gözünü! Eski yıldızdan ağza alınmayacak sözler... "Oyunculara hayvan gibi davranıyorlar, felsefeleri yok"
Berker İşleyen
Yassine Benzia

Yassine Benzia

CEZ Cezayir
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Karabağ
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluk hasretini dindiremeyen ve 4 sezondur ligi ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe için eski bir yıldızdan ortalığı karıştıracak bir açıklama geldi.

2018/19 yılında Fransız ekibi Lille'den kiralık olarak kadroya katılan ve Sarı-Lacivertliler'de bir sezon oynadıktan sonra gönderilen Cezayirli oyuncu 2022 yılında bu kez Hatayspor'da kiralık olarak forma giymişti.

20 MAÇTA 0 GOL

5e23fe007152d814a8a0ba05

Kariyerini Azerbaycan ekibi Karabağ'da sürdüren Benzia, Fenerbahçe'de oynadığı dönemdetüm kulvarlarda 20 maça çıkmış, yıldız futbolcu söz konusu 20 karşılaşmada gol katkısında bulunmazken iki asist yapmıştı. Bu performansıyla çok eleştirilen Benzia daha sonra takımdan gönderilmişti.

FENERBAHÇE İÇİN OLAY SÖZLER

t25_yassine-benzia-transferi--450

Yassine Benzia, Fenerbahçe ile ilgili çok çarpıcı ifadeler kullandı. Azerbaycan web sitesi Futbolinfo'ya konuşan 30 yaşındaki futbolcu, şunları söyledi:

"FENERBAHÇE'NİN BİR FELSEFESİ YOK''

thumbs_b_c_712add2f990c8bc17f93ecfea10c4796

"Bana göre Fenerbahçe'nin bir felsefesi yok" diyen Benzia, "Her sezon sayısız oyuncu değiştiriyorlar" ifadelerini kullandı.

"OYUNCULARA HAYVAN GİBİ DAVRANIYORLAR"

005fc4a1bada3556c5c2538f82c6a7ebc4ac33b7

Ayrıca Benzia "Orada oyunculara hayvan gibi davranıyorlar. Tıpkı bana yaptıkları gibi. O zaman kulübün bu politikasından muzdarip olan tek kişi ben değildim. İşinizi düzgün yapmazsanız sonuçlar aynı olur." dedi.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fatih Terim'in gözbebeği Galatasaray'a geri dönüyor! Okan Buruk onay verdi...Fatih Terim'in gözbebeği Galatasaray'a geri dönüyor! Okan Buruk onay verdi...
F.Bahçe'den ayrılacağı konuşuluyordu! Livakovic'ten Mourinho sözleri: Söylenenler doğruymuş...F.Bahçe'den ayrılacağı konuşuluyordu! Livakovic'ten Mourinho sözleri: Söylenenler doğruymuş...
Anahtar Kelimeler:
transfer Felsefe Süper Lig Ali Koç Azerbaycan son dakika fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
SSK'lı, Bağ-Kur'lu ve memur için zam tablosu kesinleşiyor!

SSK'lı, Bağ-Kur'lu ve memur için zam tablosu kesinleşiyor!

'Kılıçdaroğlu' senaryosu için CHP'de düğmeye basıldı

'Kılıçdaroğlu' senaryosu için CHP'de düğmeye basıldı

"Victor Osimhen resmen gitti!" Sözleşmesini bile açıkladılar!

"Victor Osimhen resmen gitti!" Sözleşmesini bile açıkladılar!

F.Bahçe'den ayrılacağı konuşuluyordu! Livakovic'ten Mourinho sözleri: Söylenenler doğruymuş...

F.Bahçe'den ayrılacağı konuşuluyordu! Livakovic'ten Mourinho sözleri: Söylenenler doğruymuş...

Fatih Terim'in gözbebeği Galatasaray'a geri dönüyor! Okan Buruk onay verdi...

Fatih Terim'in gözbebeği Galatasaray'a geri dönüyor! Okan Buruk onay verdi...

Süper Lig'in 16 yaşındaki kalecisi İstanbul devine!

Süper Lig'in 16 yaşındaki kalecisi İstanbul devine!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
Devamını Gör

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.