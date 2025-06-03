Fenerbahçe için açtı ağzını yumdu gözünü! Eski yıldızdan ağza alınmayacak sözler... "Oyunculara hayvan gibi davranıyorlar, felsefeleri yok"

Süper Lig'de bu sezon da şampiyonluk hasretini dindiremeyen ve 4 sezondur ligi ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe için eski bir yıldızdan ortalığı karıştıracak bir açıklama geldi.

2018/19 yılında Fransız ekibi Lille'den kiralık olarak kadroya katılan ve Sarı-Lacivertliler'de bir sezon oynadıktan sonra gönderilen Cezayirli oyuncu 2022 yılında bu kez Hatayspor'da kiralık olarak forma giymişti.

20 MAÇTA 0 GOL

Kariyerini Azerbaycan ekibi Karabağ'da sürdüren Benzia, Fenerbahçe'de oynadığı dönemdetüm kulvarlarda 20 maça çıkmış, yıldız futbolcu söz konusu 20 karşılaşmada gol katkısında bulunmazken iki asist yapmıştı. Bu performansıyla çok eleştirilen Benzia daha sonra takımdan gönderilmişti.

FENERBAHÇE İÇİN OLAY SÖZLER

Yassine Benzia, Fenerbahçe ile ilgili çok çarpıcı ifadeler kullandı. Azerbaycan web sitesi Futbolinfo'ya konuşan 30 yaşındaki futbolcu, şunları söyledi:

"FENERBAHÇE'NİN BİR FELSEFESİ YOK''

"Bana göre Fenerbahçe'nin bir felsefesi yok" diyen Benzia, "Her sezon sayısız oyuncu değiştiriyorlar" ifadelerini kullandı.

"OYUNCULARA HAYVAN GİBİ DAVRANIYORLAR"

Ayrıca Benzia "Orada oyunculara hayvan gibi davranıyorlar. Tıpkı bana yaptıkları gibi. O zaman kulübün bu politikasından muzdarip olan tek kişi ben değildim. İşinizi düzgün yapmazsanız sonuçlar aynı olur." dedi.