Fenerbahçe için 'şampiyonluk' rakamı: 32!

Fenerbahçe, kritik Trabzonspor deplasmanından Dimitrios Pelkas'ın golüyle 1-0 galip ayrılarak dış sahalardaki iyi performansını sürdürdü.

Geride kalan 27 haftada 26 maça çıkan ve bunların 13'ünü deplasmanda oynayan Fenerbahçe, 10 mücadeleden galip ayrıldı. Fenerbahçe, Galatasaray ve Sivasspor maçlarından berabere ayrılırken tek mağlubiyetini Gaziantep FK deplasmanında aldı.

Sarı lacivertli ekip Rizespor, Göztepe, Antalyaspor, Gençlerbirliği, Denizlispor, Kasımpaşa, Erzurumspor, Hatayspor, Karagümrük ve Trabzonspor maçlarından ise galibiyetle ayrıldı.

13 deplasman maçından 32 puanla ayrılan Fenerbahçe, 2018/19 ve 2019/20 sezonlarının tamamında deplasmanlardan 32 puan toplayabilmişti.

Fenerbahçe 2018/19 sezonunda çıktığı deplasman maçlarından 15, 2019/20 sezonunda çıktığı 17 deplasman maçından 17 puan toplayabilmişti. Fenerbahçe, şampiyon olduğu son sezon olan 2013/14'te ise 29 puan toplayabilmişti.

TARİHİN EN İYİSİ

Fenerbahçe'nin lig tarihinde deplasmanlarda elde ettiği en iyi puan 41! Sarı lacivertliler, bu puanı 1988/89 ve 1995/96 sezonlarında yakaladı.