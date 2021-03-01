SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe için 'şampiyonluk' rakamı: 32!

Fenerbahçe için 'şampiyonluk' rakamı: 32!

01.03.2021 09:43 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Fenerbahçe için 'şampiyonluk' rakamı: 32!

Bu sezon 13 deplasman maçında 32 puan toplayan Fenerbahçe, tarihinin en iyi performansını sergiledi. Sarı lacivertliler, benzer deplasman performansını sergilediği 2 sezonda da şampiyon oldu.

Fenerbahçe, kritik Trabzonspor deplasmanından Dimitrios Pelkas'ın golüyle 1-0 galip ayrılarak dış sahalardaki iyi performansını sürdürdü.

Geride kalan 27 haftada 26 maça çıkan ve bunların 13'ünü deplasmanda oynayan Fenerbahçe, 10 mücadeleden galip ayrıldı. Fenerbahçe, Galatasaray ve Sivasspor maçlarından berabere ayrılırken tek mağlubiyetini Gaziantep FK deplasmanında aldı.

Sarı lacivertli ekip Rizespor, Göztepe, Antalyaspor, Gençlerbirliği, Denizlispor, Kasımpaşa, Erzurumspor, Hatayspor, Karagümrük ve Trabzonspor maçlarından ise galibiyetle ayrıldı.

13 deplasman maçından 32 puanla ayrılan Fenerbahçe, 2018/19 ve 2019/20 sezonlarının tamamında deplasmanlardan 32 puan toplayabilmişti.

Fenerbahçe 2018/19 sezonunda çıktığı deplasman maçlarından 15, 2019/20 sezonunda çıktığı 17 deplasman maçından 17 puan toplayabilmişti. Fenerbahçe, şampiyon olduğu son sezon olan 2013/14'te ise 29 puan toplayabilmişti.

TARİHİN EN İYİSİ

Fenerbahçe'nin lig tarihinde deplasmanlarda elde ettiği en iyi puan 41! Sarı lacivertliler, bu puanı 1988/89 ve 1995/96 sezonlarında yakaladı.

Bu sezon 13 maçta 32 puan toplayan Fenerbahçe, 1988/89'da 26 puan, 1995/96'da ise 29 puan toplayabilmişti. Fenerbahçe, her iki sezonda da ligi şampiyon olarak tamamlamıştı.

1988/89
13 maçta 26 puan
Toplamda: 41 puan, 18 maçta 12 galibiyet 5 beraberlik 1 mağlubiyet

1995/96
13 maçta 29 puan
Toplamda: 41 puan, 17 maçta 13 galibiyet 4 beraberlik

2020/21
13 maçta 32 puan

(Sporx)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kampa gidecekler bu malzemeleri almadan yola çıkmayın! Kampa gidecekler bu malzemeleri almadan yola çıkmayın!
Fenerbahçe, büyük takım hüviyeti gösterdiFenerbahçe, büyük takım hüviyeti gösterdi
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Trabzonspor Dimitrios Pelkas
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İddia sonrası köy karıştı! Büyük gerginlik

İddia sonrası köy karıştı! Büyük gerginlik

Türkiye ve Mısır, Yunan basını gündeminde

Türkiye ve Mısır, Yunan basını gündeminde

Ali Koç'tan flaş Caner Erkin açıklaması

Ali Koç'tan flaş Caner Erkin açıklaması

Ahmet Çakar'dan maç sonunda flaş sözler!

Ahmet Çakar'dan maç sonunda flaş sözler!

Rıdvan Dilmen'den Süper Lig'i sarsacak iddia!

Rıdvan Dilmen'den Süper Lig'i sarsacak iddia!

''Uzaydan bile penaltı!''

''Uzaydan bile penaltı!''

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

Rıdvan Dilmen, şampiyonluğun favorisini açıkladı!

Rıdvan Dilmen, şampiyonluğun favorisini açıkladı!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

'F.Bahçe Boupendza için iyi teklif yaptı'

'F.Bahçe Boupendza için iyi teklif yaptı'

F.Bahçe'de Daum sesleri

F.Bahçe'de Daum sesleri

Flaş G.Saray karar! 500 bin euro ödenecek

Flaş G.Saray karar! 500 bin euro ödenecek

Diğer Haberler

Fenerbahçeli yıldızdan Trabzonspor maçı sonrası olay paylaşım!

F.Bahçeli yıldızdan gece yarısı olay paylaşım

Fenerbahçe için 'şampiyonluk' rakamı: 32!

Fenerbahçe için 'şampiyonluk' rakamı: 32!

Fenerbahçe Beko, deplasmanda yara sardı

Fenerbahçe Beko, deplasmanda yara sardı

Tümer Metin: Fenerbahçe, büyük takım hüviyeti gösterdi

Fenerbahçe, büyük takım hüviyeti gösterdi

Jose Sosa: Şampiyon olmamız gerek

Sosa: Şampiyon olmamız gerek

Ali Koç: Bizim için her futbolcumuz değerlidir

Ali Koç'tan flaş Caner Erkin açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.