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Fenerbahçe İkinci Başkanı Semih Özsoy PFDK'ya sevk edildi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 11.02.2020 19:11 | Son Güncelleme

Fenerbahçe İkinci Başkanı Semih Özsoy, Alanyaspor maçı sonrası açıklamaları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Fenerbahçe İkinci Başkanı Semih Özsoy PFDK'ya sevk edildi

Son dakika gelişmesine göre; Fenerbahçe'nin İkinci Başkanı Semih Özsoy, Süper Lig'in 21. haftasında oynadıkları Alanyaspor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamalardan dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi SEMİH ÖZSOY'un 08.02.2020 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - AYTEMİZ ALANYASPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakası sonrası medyaya yaptığı "sportmenliğe aykırı açıklama" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
puan silme cezası olmazsa kimse futbolda adalet var demesin.. şikeci feneri ligde istemiyoruz.. temiz futbol için fenersiz futbol
hangi takımlısin sen kral çok merak ettim kesin galasaraylisindir
fener olmazsa süper lig olmaz yalnız .
sevk etmezseniz hatrımız kalır kendinizi nereye sevk edeceksiniz biz sizi allaha sevk ediyoruz
vermezseniz çok ayıp olurdu... hakemi de getirin...
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