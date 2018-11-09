Fenerbahçe ikinci yarılarda atıyor

Fenerbahçe, bu sezon oynadığı 17 resmi müsabakanın sadece 3'ünde ilk yarıda gol sevinci yaşadı. Sezon başında UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Portekiz'in Benfica takımıyla eşleşen sarı-lacivertliler, rakibine deplasmanda 1-0 yenilmiş, sahasında ise 1-1 berabere kalarak elenmişti.

Oynadığı 17 maçın sadece 3'ünde ilk devre gol atan Fenerbahçe, bunların 2'sinde soyunma odasına önde gitti. Sarı-lacivertliler bu sezon attığı 17 golün 4'ünü ilk yarılarda bulurken, kalan 13'ü ikinci yarılarda geldi.

UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında Belçika'nın Anderlecht takımını ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, maçların ilk devresinde gol atmakta zorluk çekiyor. Bu sezon şu ana dek 17 resmi karşılaşmaya çıkan sarı-lacivertliler, 14 karşılaşmada ilk yarı gol sevinci yaşayamadı. Fenerbahçe, ilk yarısında gol attığı 3 maçta ise birer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet yaşadı. Sarı-lacivertliler, oynadığı son 11 resmi müsabakanın ilk yarısında gol atmayı başaramadı.

Bahsi geçen eşleşmenin ikinci maçında rakibini sahasında ağırlayan sarı-lacivertliler, ilk yarıda gol atmasına rağmen aynı devrede kalesini gole kapatamamıştı. Fenerbahçe'nin bu sezon ilk devre gol atıp kazandığı tek maç ise Süper Lig'in ilk haftasında oynadığı Bursaspor maçı oldu. Sarı-lacivertliler ilk yarısını 2-1 önde kapattığı karşılaşmadan aynı skorla galip gelmeyi başardı.

Daha sonra ligde 2 hafta üst üste gol atamayan ve yenilen sarı-lacivertlilerin bu sezon ilk yarıda gol attığı son karşılaşma ise 4. haftadaki Kayserispor müsabakası oldu. Fenerbahçe, soyunma odasına 1-0 önde gittiği rakibine sahasında 3-2 mağlup olarak hayal kırıklığı yaşamıştı.

11 maçtır ilk yarılarda sevinemiyor

Fenerbahçe, bu sezon oynadığı son 11 resmi mücadelede ilk devre gol atmayı başaramadı. Bu süreçte UEFA Avrupa Ligi'nde 4 maça çıkan sarı-lacivertliler, ligde de 7 karşılaşmada boy gösterdi. Bahse konu olan dönemde ikinci yarıda attığı gol ya da gollerle ligde sadece Atiker Konyaspor'u mağlup eden Fenerbahçe, Avrupa'da ise Spartak Trnava ve Anderlecht'e karşı güldü. Fenerbahçe, ligde Beşiktaş ve Galatasaray, Avrupa'da da Anderlecht deplasmanında ikinci yarıda bulduğu gollerle 1 puan aldı. Sarı-lacivertliler bu süreçte ilk yarısında gol atamadığı Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor karşılaşmalarından ise golsüz eşitlikle ayrıldı. Fenerbahçe, ilk yarılarda son golünü 2 ayı aşkın bir süre önce ligin 4. haftasında Kayserispor'a karşı bulmuştu.

Goller ikinci yarılarda

Tarihinin en kısır sezonlarından birini yaşayan Fenerbahçe, gollerinin çoğunu maçların ikinci yarılarında attı. Sarı-lacivertliler, bu sezon çıktığı 17 resmi müsabakada sadece 17 gol atarken, bunların 14'ünü ikinci yarılarda geldi. Süper Lig'de oynadığı 11 karşılaşmada ise ağları 9 kez sarsan Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda ilk yarılarda sadece 3 kez sevinebildi.

