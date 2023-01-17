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Fenerbahçe ile anlaşamadı, Türkiye'ye geri döndü! Berke Özer, ilk maçında sarı - lacivertlilere karşı sahaya çıkacak...

17.01.2023 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ile biten sözleşmesini yenilemeyen ve Portekiz Ligi ekiplerinden Portimonense'nin yolunu tutan kaleci Berke Özer, Türkiye'ye geri döndü. Spor Toto 1. Lig takımı Eyüpspor, genç file bekçisi ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Eyüpspor, imzanın ardından Berke Özer'in Süper Lig'de mücadele eden Ümraniyespor'a kiralandığını duyurdu. Özer, görev verilmesi halinde ilk maçına eski takımı Fenerbahçe karşısında çıkacak.

Fenerbahçe ile anlaşamadı, Türkiye'ye geri döndü! Berke Özer, ilk maçında sarı - lacivertlilere karşı sahaya çıkacak...

Son dakika haberleri: Berke Özer, geçtiğimiz sezon sonunda sözleşmesinin bittiği Fenerbahçe ile yeni mukavele imzalamamış ve Portekiz temsilcisi Portimonense'nin yolunu tutmuştu. Genç file bekçisi, Spor Toto 1. Lig takımlarından Eyüpspor'a resmen transfer oldu. Özer'i kadrosuna katan Eyüpspor, genç file bekçisini HangiKredi Ümraniyespor'a kiraladı.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

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Kulüpten yapılan açıklamada, "Eyüpspor'umuz, Portekiz Süper Ligi takımı Portimonense'den Berke Özer'i 2.5 yıllığına renklerine bağladı. Berke Özer'e 'hoş geldin' diyor, eflatun-sarılı formayla başarılar diliyoruz." denildi.

PORTEKİZ'DE 2 MAÇA ÇIKTI

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Futbola Altınordu'da başlayan 22 yaşındaki file bekçisi, sonrasında Fenerbahçe ve Belçika'nın Westerlo takımlarında forma giydi. Sezon başında Portimonense'ye transfer olan Berke, 2 müsabakada forma giydi.

İLK MAÇI FENERBAHÇE'YE KARŞI

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Eyüpspor'dan Ümraniyespor'a kiralanan Berke Özer, görev verilmesi halinde ilk maçına eski takımı Fenerbahçe karşısında çıkacak.

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