Fenerbahçe ile anlaşamadı, Türkiye'ye geri döndü! Berke Özer, ilk maçında sarı - lacivertlilere karşı sahaya çıkacak...

Son dakika haberleri: Berke Özer, geçtiğimiz sezon sonunda sözleşmesinin bittiği Fenerbahçe ile yeni mukavele imzalamamış ve Portekiz temsilcisi Portimonense'nin yolunu tutmuştu. Genç file bekçisi, Spor Toto 1. Lig takımlarından Eyüpspor'a resmen transfer oldu. Özer'i kadrosuna katan Eyüpspor, genç file bekçisini HangiKredi Ümraniyespor'a kiraladı.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Kulüpten yapılan açıklamada, "Eyüpspor'umuz, Portekiz Süper Ligi takımı Portimonense'den Berke Özer'i 2.5 yıllığına renklerine bağladı. Berke Özer'e 'hoş geldin' diyor, eflatun-sarılı formayla başarılar diliyoruz." denildi.

PORTEKİZ'DE 2 MAÇA ÇIKTI

Futbola Altınordu'da başlayan 22 yaşındaki file bekçisi, sonrasında Fenerbahçe ve Belçika'nın Westerlo takımlarında forma giydi. Sezon başında Portimonense'ye transfer olan Berke, 2 müsabakada forma giydi.

İLK MAÇI FENERBAHÇE'YE KARŞI

Eyüpspor'dan Ümraniyespor'a kiralanan Berke Özer, görev verilmesi halinde ilk maçına eski takımı Fenerbahçe karşısında çıkacak.

