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Fenerbahçe ile anlaşma aşamasına gelen Wilfried Zaha'dan kafa karıştıran paylaşım

17.07.2023 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Wilfried Zaha, Instagram hesabından kartal belgeseli paylaştı. Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edilen Zaha'nın paylaşımı birçok konuya yoruldu. Sözleşmesi sona erdiği için ayrıldığı Crystal Palace'ın amblemi olan kartalı paylaşması sarı-lacivertli taraftarları tedirgin etti.

Fenerbahçe'de Zaha transferi için geri sayım başladı. Neredeyse her konuda anlaşma aşamasına gelinen yıldız oyuncunun son yaptığı paylaşım kafalarda soru işareti bıraktı.

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Birçok dev kulübün radarında olan Zaha, istediği teklifi alamadığı için takımları birer birer reddetti. Önümüzdeki sezon kesin olarak şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe ise Zaha'nın istediği maaşı kabul etti ve beklemeye geçti.

HERKES BİTTİ DERKEN KAFA KARIŞTIRAN PAYLAŞIM

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Fenerbahçeli kurmaylar, bu akşam Wilfried Zaha ile son görüşmeyi yapacak. Oyuncu, 24 saat içinde Fenerbahçe’ye cevabını verecek. Bu gelişmeler yaşanırken, Zaha'nın sosyal medya hesabından Crystal Palace'ın ambleminde yer alan kartalı paylaşması sarı-lacivertlileri tedirgin etti.

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