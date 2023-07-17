Fenerbahçe ile anlaşma aşamasına gelen Wilfried Zaha'dan kafa karıştıran paylaşım

Fenerbahçe'de Zaha transferi için geri sayım başladı. Neredeyse her konuda anlaşma aşamasına gelinen yıldız oyuncunun son yaptığı paylaşım kafalarda soru işareti bıraktı.

AL-NASSR, LAZİO VE PARİS SAİNT GERMAİN'İ REDDETTİ

Birçok dev kulübün radarında olan Zaha, istediği teklifi alamadığı için takımları birer birer reddetti. Önümüzdeki sezon kesin olarak şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe ise Zaha'nın istediği maaşı kabul etti ve beklemeye geçti.

HERKES BİTTİ DERKEN KAFA KARIŞTIRAN PAYLAŞIM

Fenerbahçeli kurmaylar, bu akşam Wilfried Zaha ile son görüşmeyi yapacak. Oyuncu, 24 saat içinde Fenerbahçe’ye cevabını verecek. Bu gelişmeler yaşanırken, Zaha'nın sosyal medya hesabından Crystal Palace'ın ambleminde yer alan kartalı paylaşması sarı-lacivertlileri tedirgin etti.

