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Fenerbahçe ile ilgili bomba iddia: Pereria dönemi sona eriyor

01.12.2021 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son haftalarda alınan başarısız sonuçların ardından lider Trabzonspor'un 12 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın ayrılacağı iddia edildi. Gazeteci Candaş Tolga Işık, "Fenerbahçe'de Pereira dönemi sona eriyor" açıklamasını yaptı.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında, deplasmanda Göztepe ile 1-1 berabere kalarak 1 puan alan ve lider Trabzonspor'un 12 puan arkasında 4. sırada kalan sarı-lacivertli ekipte Portekizli teknik direktör Vitor Pereira tartışılırken bugün bomba bir iddia ortaya atıldı.

"PEREIRA İLE YOLLAR AYRILIYOR"

Bir dönem Beşiktaş'ta yöneticilik de yapan gazeteci Candaş Tolga Işık, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla, Pereira ile yolların ayrılacağını duyurdu.

Işık paylaşımında, "Fenerbahçe'de Pereria dönemi sona eriyor. Pereria ne zaman gönderilir bilmem ama 2 plan var: İlki camiayı bilen bir yerli hocayla birlikte kariyerli bir Alman teknik direktör. İkincisi ise hali hazırda süper ligde çalışan bir isim!"

Candaş Tolga Işık'ın paylaşımı gündeme otururken, öne sürdüğü isimlerin arasında Christoph Daum ve İsmail Kartal'ın olduğu iddia edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Vitor Pereira
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