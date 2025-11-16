Fenerbahçe ile ipleri koparan İrfan Can Kahveci'den Galatasaray hamlesi! Sosyal medya bunu konuşuyor

Trendyol Süper Lig’e milli ara verilirken zirve yarışındaki denge bozulmadı. Galatasaray 29 puanla liderlik koltuğunda otururken, hemen arkasından 28 puanla Fenerbahçe takip ediyor. Rekabet tüm hızıyla sürerken, iki ezeli rakibin taraftarlarını şaşırtan dikkat çekici bir gelişme gündeme düştü.

KAHVECİ VE TORREIRA SOSYAL MEDYADA TAKİPLEŞTİ

Fenerbahçe’de kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ile Galatasaray’ın dinamosu Lucas Torreira, Instagram’da karşılıklı takibe geçti. U19 takımıyla çalışmalarını sürdüren ve geleceği belirsizliğini koruyan Kahveci’nin bu hamlesi, futbolseverlerin dikkatinden kaçmadı. İkilinin sosyal medya etkileşimi, kısa sürede “transfer sinyali olabilir mi?” yorumlarına neden oldu.

BEŞİKTAŞ İRFAN CAN'I İSTİYOR

Öte yandan yıldız futbolcunun yalnızca Galatasaray ile değil, Beşiktaş ile de temas hâlinde olduğu öğrenildi. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın’ın İrfan Can Kahveci’yi kadrosunda görmeyi çok istediği ve yönetimle bu konuda görüşmeler yaptığı ifade ediliyor. Beşiktaş’ın orta saha rotasyonunu güçlendirmek adına Kahveci transferine ciddi şekilde sıcak baktığı belirtilirken, oyuncunun geleceği konusunda önümüzdeki günlerde önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor.