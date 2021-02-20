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Fenerbahçe ilk 11'inde Pelkas sürprizi

20.02.2021 12:52 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe ilk 11'inde Pelkas sürprizi

Fenerbahçe, zirve yolunda puan kaybı yaşamak istemiyor. Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın Göztepe'yi konuk edecek sarı-lacivertliler, kaybettiği Galatasaray derbisinden sonra geçen hafta Fatih Karagümrük'ü yenerek yara sarmıştı. İstanbul ekibi, Göztepe'yi de mağlup ederek galibiyet serisi yakalamak hedefinde. Fenerbahçe'de bu karşılaşma öncesinde Pelkas tamamen iyileşirken Mesut Özil'in her geçen hafta performansını yükseltmesi de teknik heyetin yüzünü güldürüyor.

Sakatlığı sebebiyle takımdan 4 haftadır ayrı kalan Fenerbahçe'nin yetenekli oyuncularından Dimitris Pelkas, Göztepe maçıyla formasına kavuşacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıklarını atlatan ancak antrenman eksiği bulunan Luiz Gustavo, İrfan Can Kahveci ve Filip Novak kadroda olmayacak. Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Medipol Başakşehir mücadelesinde kırmızı kart gören ve 2 maç ceza alan Mauricio Lemos da kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

TRABZONSPOR MAÇI ÖNCESİNDE 5 OYUNCU KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Serdar Aziz, Marcel Tisserand, Enner Valencia, Mert Hakan Yandaş ve Sinan Gümüş, yarın sarı kart görmeleri durumunda 27. haftada Trabzonspor ile deplasmanda oynanacak müsabakada forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE İLE GÖZTEPE 54. RANDEVUDA

Fenerbahçe ile Göztepe yarın oynayacakları maçla birlikte ligde 54. kez rakip olacak. İki takım arasında geride kalan 53 maçtan 25'ini Fenerbahçe, 8'ini Göztepe kazandı, 20 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Gollerde de Fenerbahçe'nin, Göztepe'ye 82-38 üstünlüğü bulunuyor. Sezonun ilk yarısında İzmir'de yapılan müsabakayı sarı-lacivertliler 3-2 kazanmıştı.

MUHTEMEL 11

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak olan ve Hüseyin Göçek'in yöneteceği mücadeleye sarı-lacivertli takımın şu 11 ile çıkması bekleniyor:

Altay, Sangare, Serdar (Tisserand), Szalai, Caner, Sosa, Ozan, Valencia, Pelkas (Samuel-Osayi), Mesut, Thiam.

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: DHA


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