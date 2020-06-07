Fenerbahçe ilk hazırlık maçını oynadı

Takım kadrolarının maç içinde karşılıklı olarak değişiklik gösterdiği karşılaşmayı yönetim kurulu üyeleri Mustafa Kemal Danabaş ve Selahattin Baki de izledi. 6 golün kaydedildiği karşılaşmada ağları havalandıran futbolcular, Mevlüt Erdinç (2), Serdar Aziz, Tolga Ciğerci, Allahyar ve Ömer Faruk oldu.



