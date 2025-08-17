Fenerbahçe ilk maçında puan kaybedince ortalık karıştı! Ünlü yorumcu "lig bitti" dedi ve şampiyonu ilan etti

Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşan Fenerbahçe rakibi ile golsüz berabere kaldı ve lige 1 puanla başladı. Ev sahibinde Juan ve İsmail Köybaşı kırmızı kart görürken, Fenerbahçe'de Oosterwolde oyun dışında kaldı.

Sarı-lacivertlilerde Anderson Talisca, 90+5'te penaltı kaçırdı.

Spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Göztepe-Fenerbahçe maçını NEO Spor'da değerlendirirken çok konuşulacak bir tahminde bulundu.

''LİG BİTTİ''

Çelikler maça dair, "5 puanlık fark kapanmaz. Lig bitti. Nasıl kapatacaksın? Bu kafayla kapanmaz. Galatasaray'dan 4 puan alırsan bir şansın var. Bu hocayla hiçbir şansın yok. Haftaya Kocaelispor'u yenebilecek misin o da belli değil."

"%95 GALATASARAY..."

"Dolayısıyla ligin bu kadrolar itibariyle yüzde 90 Galatasaray diyordum. Bugün 95'e çıkarttım'' ifadelerini kullandı.