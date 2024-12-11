Fenerbahçe ilk yarıyı mağlup kapattı... Taraftar sitem etti! Kadıköy'de 'Ali Koç istifa' sesleri

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe, sahasında Athletic Bilbao'yu konuk etti. Mücadelenin ilk yarısını 2-0 geride kapatan sarı - lacivertlilerde tribünlerden dikkat çeken bir tezahürat geldi.
İspanyol ekib inaki Williams'ın 5. ve 45. dakikalarda kaydettiği gollerle devre arasına 2-0 önde girdi.
Fenerbahçe tribünleri karşılaşmanın ilk yarısının bitiş düdüğü gelir gelmez "Ali Koç istifa" tezahüratları yaptı. Söz konusu tezahürata bazı taraftarlar eşlik ederken bir kısım sarı - lacivertli taraftar ıslıkla tepki gösterdi.
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