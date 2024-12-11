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Fenerbahçe ilk yarıyı mağlup kapattı... Taraftar sitem etti! Kadıköy'de 'Ali Koç istifa' sesleri

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
11.12.2024 19:42
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Athletic Bilbao ile Kadıköy'de karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısını 2-0 geride kapatan sarı - lacivertlilerde tribünlerden devre arası 'Ali Koç istifa' sesleri yükseldi.

Fenerbahçe ilk yarıyı mağlup kapattı... Taraftar sitem etti! Kadıköy'de 'Ali Koç istifa' sesleri

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe, sahasında Athletic Bilbao'yu konuk etti. Mücadelenin ilk yarısını 2-0 geride kapatan sarı - lacivertlilerde tribünlerden dikkat çeken bir tezahürat geldi.

İLK YARIYI 2-0 GERİDE KAPATTIK

465093_FENERBAHCE---ATHLETIC-BILBAO.-FOTOGRAF-

İspanyol ekib inaki Williams'ın 5. ve 45. dakikalarda kaydettiği gollerle devre arasına 2-0 önde girdi.

KADIKÖY'DE 'ALİ KOÇ İSTİFA' SESLERİ

465089_FENERBAHCE---ATHLETIC-BILBAO.-FOTOGRAF-

Fenerbahçe tribünleri karşılaşmanın ilk yarısının bitiş düdüğü gelir gelmez "Ali Koç istifa" tezahüratları yaptı. Söz konusu tezahürata bazı taraftarlar eşlik ederken bir kısım sarı - lacivertli taraftar ıslıkla tepki gösterdi.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
18:30 66'
Fenerbahçe Fenerbahçe
0 - 2
Athletic Bilbao Athletic Bilbao

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Ali Koç Kadıköy son dakika fenerbahçe fenerbahçe maçı
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