Fenerbahçe ilk yarıyı mağlup kapattı... Taraftar sitem etti! Kadıköy'de 'Ali Koç istifa' sesleri

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe, sahasında Athletic Bilbao'yu konuk etti. Mücadelenin ilk yarısını 2-0 geride kapatan sarı - lacivertlilerde tribünlerden dikkat çeken bir tezahürat geldi.

İLK YARIYI 2-0 GERİDE KAPATTIK

İspanyol ekib inaki Williams'ın 5. ve 45. dakikalarda kaydettiği gollerle devre arasına 2-0 önde girdi.

KADIKÖY'DE 'ALİ KOÇ İSTİFA' SESLERİ

Fenerbahçe tribünleri karşılaşmanın ilk yarısının bitiş düdüğü gelir gelmez "Ali Koç istifa" tezahüratları yaptı. Söz konusu tezahürata bazı taraftarlar eşlik ederken bir kısım sarı - lacivertli taraftar ıslıkla tepki gösterdi.