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Fenerbahçe imza sayısını açıkladı... İşte resmi rakam!

Fenerbahçe Hukuktan Sorumlu YK Üyesi Alper Alpoğlu, kulübün televizyonunda açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Alper Alpoğlu, kulübe ulaşan resmi imza sayısının 234 olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe imza sayısını açıkladı... İşte resmi rakam!
Burak Kavuncu

İşte Alper Alpoğlu'nun açıklamaları…

‘‘Gergin bir ortam Fenerbahçe'ye hiç katkı sağlamıyor. Ben camiamızın tüm mensuplarımızı, taraftarımızı, kongre üyelerimizi Fenerbahçe'ye gönül veren herkesi artık biraz sakinliğe davet ediyorum.’’ dedi.

İMZA SAYISINI AÇIKLADI

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Alpoğlu, ''Biz şu anda ne kadar imza toplandığını bilmiyoruz. Dolayısıyla kulübümüze ulaşan imza sayısını söylüyorum. Dolayısıyla biz nasıl süreç uzatmaktan bahsedebiliriz? 234 imzanın içerisinde aidat ödemediği için geçerli sayılmayacak imzalar da var. Biz üyelerimizin hak kaybına uğramaması için Bakanlığa sorduk zaten. Son bilgiler şu şekilde; Mevcut üye sayımız: 54.977, aidatını ödeyen üye sayımız: 46.393 ve kulübümüze ulaşan imza sayısı: 234.'' dedi.

FENERBAHÇE GÜCÜNÜ DÜŞMANLARINA YÖNELTMELİ!

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Alpoğlu, ‘Camiamızı sakin olmaya davet ediyorum. Fenerbahçe'nin dünyanın en büyük sivil toplum örgütü ve müthiş gücü artık Fenerbahçe'nin düşmanlarına yöneltilmeli.’ açıklamasında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
seçim Ali Koç fenerbahçe
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