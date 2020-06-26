Fenerbahçe İrfan Can Kahveci için masada

Fenerbahçe, yeni sezon için transfer çalışmalarına zaman kaybetmeden başladı. Sezona damga vuran futbolcuların başında olan Mert Hakan Yandaş ile prensip anlaşmasına varan sarı-lacivertli takım, Başakşehir’in iki yıldızı İrfan Can Kahveci ve Edin Visca’yı gözüne kestirdi.

İki kulüp arasında uzun süredir yapılan görüşmelerde belli bir yol da alındı. Başakşehir, 2021 yılının haziran ayında sözleşmesi bitecek olan Visca’yı kesinlikle bırakmak istemiyor. Başakşehir yönetimi, bu kararını sarı-lacivertli yönetim ile de paylaştı. İrfan Can konusunda ise görüşmeler sürüyor

24 yaşındaki yıldız futbolcu Fenerbahçe oynamak istiyor. Bonservis sorununu çözmek için F.Bahçe’nin oyuncu satışı yapması gerekiyor. İstenen satış olursa bu transfer her an noktalanabilir. İrfan bu sezon 33 maçta 6 gol, 3 asislik performans sergiledi. Visca ise 41 maçta 16 gol, 13 asist yaptı.

(AKŞAM)