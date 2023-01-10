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Fenerbahçe işi bitirdi! Sosyal medya hesabından veda eden Samet Akaydın adım adım geliyor...

10.01.2023 07:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Adana Demirspor’u konuk etti. Müsabaka turuncu-lacivertlilerin 2-1’lik üstünlüğü ile sona erdi. Deplasman ekibinin golünü Fenerbahçe'nin gündemindeki Samet Akaydın kaydetti. Yıldız oyuncunun maç sonundaki paylaşımı ise sarı-lacivertlilerin bu transferi bitirdiği şeklinde yorumlandı.

Fenerbahçe işi bitirdi! Sosyal medya hesabından veda eden Samet Akaydın adım adım geliyor...
Samet Akaydin

Samet Akaydin

TR Türkiye
Yaş: 29 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Adana Demirspor
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Süper Lig'in 18'inci haftasında Medipol Başakşehir, konuk ettiği Adana Demirspor'u 2-1 mağlup etti. Mücadele sonunda bir paylaşımda bulunan Adana Demirspor'un yıldız oyuncusu Samet Akaydın, takımına veda etti.

"İLKLER VE SONLAR HER ZAMAN ÖZELDİR"

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Adana Demirspor'un stoperi Samet Akaydın, Başakşehir maçı sonrası yaptığı paylaşımla adeta kulübüne veda etti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan milli oyuncu, "İlkler, enler ve sonlar her zaman özeldir. Unutulmaz" ifadelerini kullandı.

4 MİLYON EURO

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Fenerbahçe'nin bir süredir ilgilendiği bilinen Samet Akaydın için Adana Demirspor kulübüne 4 milyon Euro civarında bonservis ödeyeceği iddia ediliyor. Geçtiğimiz gün bir canlı yayına katılan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Samet Akaydın için, "Transferi bittiyse ayın 12'sinde yeni takımına gider" şeklinde bir yorumda bulunmuştu.


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