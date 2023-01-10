Fenerbahçe işi bitirdi! Sosyal medya hesabından veda eden Samet Akaydın adım adım geliyor...

Süper Lig'in 18'inci haftasında Medipol Başakşehir, konuk ettiği Adana Demirspor'u 2-1 mağlup etti. Mücadele sonunda bir paylaşımda bulunan Adana Demirspor'un yıldız oyuncusu Samet Akaydın, takımına veda etti.

"İLKLER VE SONLAR HER ZAMAN ÖZELDİR"

Adana Demirspor'un stoperi Samet Akaydın, Başakşehir maçı sonrası yaptığı paylaşımla adeta kulübüne veda etti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan milli oyuncu, "İlkler, enler ve sonlar her zaman özeldir. Unutulmaz" ifadelerini kullandı.

4 MİLYON EURO

Fenerbahçe'nin bir süredir ilgilendiği bilinen Samet Akaydın için Adana Demirspor kulübüne 4 milyon Euro civarında bonservis ödeyeceği iddia ediliyor. Geçtiğimiz gün bir canlı yayına katılan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Samet Akaydın için, "Transferi bittiyse ayın 12'sinde yeni takımına gider" şeklinde bir yorumda bulunmuştu.



