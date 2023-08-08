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Fenerbahçe İstanbul'a getirdi, transferi Galatasaray bitirdi! Tete için Sarı-Kırmızılılar'dan gizli operasyon

08.08.2023 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de transfer yarışı hız kesmeden devam ederken, ezeli rakiplerden Fenerbahçe ile Galatasaray bu kez Tete için karşı karşıya geldi. Sarı-Lacivertliler yaptığı açıklamada 'transferi uygun görülmemiştir' diyerek bu transferden vazgeçerken Sarı-Kırmızılılar mutlu sona yakın. İşte detaylar...

Fenerbahçe İstanbul'a getirdi, transferi Galatasaray bitirdi! Tete için Sarı-Kırmızılılar'dan gizli operasyon

Yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala Süper Lig'de transfer hareketliliği sürerken, ezeli rakiplerden Fenerbahçe ile Galatasaray bir isimde daha karşı karşıya geldi.

Daha önce Galatasaray Zaha transferiyle ezeli rakibine büyük bir çalım atarken, bu kez Shakhtar Donetsk'ten ayrılan Brezilyalı oyuncu Tete ile ilgili olarak ilginç gelişmeler yaşandı.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

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Fenerbahçe Brezilyalı yıldızı görüşme yapmak üzere İstanbul'a getirirken, görüşmelerden bir sonuç alamadı ve oyuncunun isminin Galatasaray ile anılması üzerine resmi kanallardan bir açıklama yayınladı.

"UYGUN GÖRÜLMEMİŞTİR"

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Yapılan açıklamada transferin gerçekleşmeyeceği belirtilirken, "Futbolcu ve ekibi, geçtiğimiz günlerde Türkiye ziyaretinde bulunmuşlardır. Bu ziyaret esnasında adı geçen oyuncu, menajerleri tarafından kulübümüze önerilmiştir. Kulübümüz muhtemel transfer ihtimaline istinaden şartları sorgulamış ancak yapılan hukuki, finansal ve teknik değerlendirmeler sonucunda oyuncunun transferinin tarafımıza uygun olmadığı kanaatine varılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

GALATASARAY KAPTI

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Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre, daha sonra devreye Galatasaray girdi ve gizli operasyonla 6 gün önce Tete ile anlaşma sağlandı. O günden beri süreç oyuncunun serbest çıkış hakkının alınması için işliyor.

4+1 YILLIK ANLAŞMA

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Öte yandan Milliyet'in haberine göre, Galatasaray, hukuksal bir sorun çıkmaması durumunda Tete ile 4+1 sözleşme imzalayacak. Galatasaray, Brezilyalı oyuncuya 3.5 milyon euro imza parası ve 2.8 milyon euro yıllık ücret ödeyecek.

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