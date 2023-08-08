Fenerbahçe İstanbul'a getirdi, transferi Galatasaray bitirdi! Tete için Sarı-Kırmızılılar'dan gizli operasyon

Yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala Süper Lig'de transfer hareketliliği sürerken, ezeli rakiplerden Fenerbahçe ile Galatasaray bir isimde daha karşı karşıya geldi.

Daha önce Galatasaray Zaha transferiyle ezeli rakibine büyük bir çalım atarken, bu kez Shakhtar Donetsk'ten ayrılan Brezilyalı oyuncu Tete ile ilgili olarak ilginç gelişmeler yaşandı.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Fenerbahçe Brezilyalı yıldızı görüşme yapmak üzere İstanbul'a getirirken, görüşmelerden bir sonuç alamadı ve oyuncunun isminin Galatasaray ile anılması üzerine resmi kanallardan bir açıklama yayınladı.

"UYGUN GÖRÜLMEMİŞTİR"

Yapılan açıklamada transferin gerçekleşmeyeceği belirtilirken, "Futbolcu ve ekibi, geçtiğimiz günlerde Türkiye ziyaretinde bulunmuşlardır. Bu ziyaret esnasında adı geçen oyuncu, menajerleri tarafından kulübümüze önerilmiştir. Kulübümüz muhtemel transfer ihtimaline istinaden şartları sorgulamış ancak yapılan hukuki, finansal ve teknik değerlendirmeler sonucunda oyuncunun transferinin tarafımıza uygun olmadığı kanaatine varılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

GALATASARAY KAPTI

Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre, daha sonra devreye Galatasaray girdi ve gizli operasyonla 6 gün önce Tete ile anlaşma sağlandı. O günden beri süreç oyuncunun serbest çıkış hakkının alınması için işliyor.

4+1 YILLIK ANLAŞMA

Öte yandan Milliyet'in haberine göre, Galatasaray, hukuksal bir sorun çıkmaması durumunda Tete ile 4+1 sözleşme imzalayacak. Galatasaray, Brezilyalı oyuncuya 3.5 milyon euro imza parası ve 2.8 milyon euro yıllık ücret ödeyecek.

