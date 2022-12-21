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Fenerbahçe İstanbulspor maçı sona erdi! İşte Fenerbahçe İstanbulspor maç sonucu

21.12.2022 00:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe ile İstanbulspor, Ziraat Türkiye Kupası, 5. tur maçında bugün karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertlilerde Joao Pedro, Altay Bayındır, Nazim Sangare ve Luan Peres'in sakatlıkları sürüyor. Yapılan açıklamaya göre; Alioski iyileşti. Maçı hakem Volkan Bayarslan yönetti. Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanan maçın detayları merak edildi. Peki Fenerbahçe İstanbulspor maçı sonucu ne oldu? İşte Fenerbahçe İstanbulspor maçı detayları...

Fenerbahçe İstanbulspor maçı sona erdi! İşte Fenerbahçe İstanbulspor maç sonucu

Fenerbahçe ile İstanbulspor Ziraat Türkiye Kupası, 5. tur maçında 20 Aralık'ta kozlarını paylaştılar. Fenerbahçe İstanbulspor maçı detayları ve sonucu araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe İstanbulspor maç sonucu ne oldu? İşte merak edilenlerin yanıtları...

FENERBAHÇE İSTANBULSPOR MAÇI SONA ERDİ

Fenerbahçe İstanbulspor maçı 20 Aralık 2022 Salı günü saat 21:00'de başladı.

Maç, Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynandı.

Fenerbahçe İstanbulspor maçı A Spor'da canlı olarak yayınlandı.

FENERBAHÇE İSTANBULSPOR MAÇI SONUCU NE OLDU?

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Kadıköy'de yapılan ve taraftarların yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmada kazanan taraf Fenerbahçe oldu.

Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka, Fenerbahçe'nin 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Sarı - lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Joshua King ile 34. ve 54. dakikalarda Michy Batshuayi kaydetti. İstanbulspor'un tek sayısı ise 90+3. dakikada Topalli'den geldi.

Bu skorun ardından Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi. İstanbulspor ise organizasyona veda etti.

FENERBAHÇE İSTANBULSPOR MAÇINDA 11'LER

Fenerbahçe: İ.Eğribayat, S.Aziz, Gustavo, Szalai, Samuel, Crespo, Lincoln, Ferdi, İrfan Can, King, S.Dursun.

İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan, Ologo, M.Yeşil, Ali Yaşar, Melih, Rroca, Cajic, Topalli, Ethemi, İbrahim.

FENERBAHÇE'DE SAKATLIKLARI DEVAM EDEN FUTBOLCULAR

Fenerbahçe, Türkiye Kupası 5. tur maçında İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek.

Maç öncesi Alioski'nin iyileştiği açıklandı.

Fenerbahçe'de, Altay Bayındır, Luan Peres, Nazim Sangare ve Joao Pedro'nun sakatlıkları ise sürüyor.

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