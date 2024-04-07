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Fenerbahçe işte böyle sahadan çekilecek! Galatasaray maça başlayacak ama...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
07.04.2024 16:06
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Fenerbahçe bu akşam oynanacak Galatasaray maçına çıkmama kararı almış ve büyük bir sürprize imza atmıştı. Sarı-lacivertlilerin mücadeleye u19 takımıyla çıkıp, başlama düdüğünün hemen ardından sahadan çekileceği öğrenildi.

Fenerbahçe işte böyle sahadan çekilecek! Galatasaray maça başlayacak ama...

Fenerbahçe, Süper Kupa maçına 11 tane U19 oyuncusuyla çıkacak. Bir yönetici ya da başkan Ali Koç sahaya girip takımı sahadan çekecek.

İSTANBULSPOR YAPMIŞTI

Fenerbahçe, İstanbulspor'un Trabzonspor maçında yaptığı çekme olayının bir benzerini yapacak.

"HÜKMEN YENİLGİ"

Deniz Çoban, Fanatik'te Süper Kupa maçına U19 takımı ile çıkması beklenen Fenerbahçe'nin 6 kişi kalma ihtimalini değerlendirdi.

"Futbol Müsabaka Statüsü "Sahaya, 9 kisiden az bir kadro ile çıkmak ya da müsabaka esnasinda herhangi bir sebeple takımın futbolcu sayısının 6 kişiye inmesini" hükmen yenik sayılmayı gerektiren hallerden birisi olarak gösterir.

Fenerbahçe sahaya 9 kişi ile çıkarsa, maçın başlama koşulları sağlanmış olur ve hakem maçı başlatır. Maç sırasında değişik nedenlerle Fenerbahçeli oyuncuların sayısı 7 kişinin altına düşerse (Kırmızı kart görme ya da sakatlanma), hakem oyunu devam ettirmez ve bitirir."

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