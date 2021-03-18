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Fenerbahçe istiyordu! Marega'nın menajerinden açıklama

18.03.2021 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Moussa Marega için Porto Başkanı ve menajerden açıklama geldi.

Fenerbahçe istiyordu! Marega'nın menajerinden açıklama

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan ve Porto ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Moussa Marega için başkan Nuno Pinto'dan ve oyuncunun menajerinden açıklama geldi.

Pinto, 29 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini uzatmak istediklerini ve menajerini Portekiz'e davet ettiklerini ifade etti.

Porto Başkanı, "Sözleşmesini uzatmak için temasa geçtik, menajerinin Portekiz'e gelmesini bekliyoruz. Pandemi nedeniyle seyahat sorunları yaşanıyor" ifadelerini kullandı.

"ÖNCELİĞİMİZ PORTO AMA HER ŞEY OLABİLİR"

Menajer Aziz Ben Aissa ise, "Fransa'da ciddi kısıtlamalar var. Yurt dışına çıkışlar özel izinlerle olabiliyor ve Marega'nın durumu bir aciliyet taşımıyor. Bizim önceliğimiz Porto ancak her senaryoya da açığız" dedi.

Bu sezon Porto'da 36 maçta görev alan Marega, 11 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

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transfer Fenerbahçe Futbol Kulübü
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