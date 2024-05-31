Fenerbahçe, Jose Mourinho ile 2 yıllık anlaşma sağladı! İsmail Kartal ile yollar ayrıldı...

Aziz Yıldırım'ın seçim vaadi olan Jose Mourinho, Sky Sport'un haberine göre Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

İSMAİL KARTAL İLE YOLLAR AYRILDI

Fenerbahçe, Teknik Direktör İsmail Kartal ile resmen yollarını ayırdı. Jose Mourinho'nun Fenerbahçe ile anlaştığına dair resmi açıklama bugün yapılacak.

ALİ KOÇ ANLAŞMA SAĞLADI

Aziz Yıldırım'ın anlaşma sağladığı bilinen Mourinho ile görüşen Fenerbahçe başkanı Ali Koç, Portekizli çalıştırıcıyla el sıkıştı. Ali Koç'un Mourinho ile anlaşmasının ardından Aziz Yıldırım-Mourinho görüşmesi iptal oldu.

AZİZ YILDIRIM NE DEMİŞTİ?

Aziz Yıldırım, geçtiğimiz gün açıklama yaparak, "Jose Mourinho imzayı attı, gelmeme durumu yok." ifadelerini kullanmıştı.





