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Fenerbahçe Josef de Souza'nın takımda kalacağını duyurdu!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 22.08.2018 18:48 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza'nın Arabistan ekibine satıldığı iddialarına dair resmi açıklamada bulundu. Fenerbahçe, Josef de Souza'nın takımda kalacağını duyurdu.

Fenerbahçe Josef de Souza'nın takımda kalacağını duyurdu!

Fenerbahçe Spor Kulübü, Brezilyalı yıldız Josef De Souza'nın bir Arabistan ekibine satıldığında dair çıkan haberleri yalanladı ve Brezilyalı oyuncunun takım için çok önemli bir yeri olduğunu belirtti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

"Futbolcumuz Josef de Souza'ya bir teklif yapıldığı ve kulübümüzün bu teklifi kabul ettiği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Josef de Souza takımımız için önemli bir yere sahip olup; kulübümüzün, futbolcumuza dair böyle bir planlaması bulunmamaktadır.

Kamuoyunun ve taraftarlarımızın bilgisine sunarız."

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe josef de souza

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