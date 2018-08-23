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Fenerbahçe Josef de Souza transferini KAP'a bildirdi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 23.08.2018 10:22 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Josef de Souza’nın Suudi Arabistan Kulübü Al Ahli SC'ye transferi konusunda görüşmelere başlandığını açıkladı.

Fenerbahçe Josef de Souza transferini KAP'a bildirdi

Fenerbahçe’de bir ayrılık daha yaşandı. Sarı-lacivertli kulüp, 29 yaşındaki futbolcu Josef De Souza’nın Suudi Arabistan Kulübü Al Ahli SC'ye transferi konusunda görüşmelere başlandığını açıkladı.

Fenerbahçe’den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Josef de Souza'nın Suudi Arabistan Kulübü Al Ahli SC'ye transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır” ifadelerine yer verildi.

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3 sezondur Fenerbahçe’de görev yapan Brezilyalı futbolcu, 134 mücadelede sarı-lacivertli formayı terletti.

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe josef de souza

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