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Fenerbahçe Juan Jesus için harekete geçti

İTALYA HABERLERİ  | 20.12.2018 11:51 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de Ersun Yanal takıma bir stoper takviyesi istedi. Comolli, rotasını Roma'nın Brezilyalı stoperine çevirdi.

Fenerbahçe Juan Jesus için harekete geçti

Ersun Yanal'ın ligde 24 gol yiyen takıma mutlaka bir stoper istemesi üzerine Comolli, Roma'nın Brezilyalı stoperi Juan Jesus için harekete geçti. Sarı-Lacivertliler, Sambacı yıldız için 11 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

YANAL İLE TRANSFER ZİRVESİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un "Şampiyonluk için transferler yapılacak. Gerekirse Avrupa'ya gitmeyiz" demesi üzerine kolları sıvayan Sportif Direktör Damien Comolli, Ersun Yanal ile takıma yapılacak takviyeler konusunda planlamalara başladı. Yanal'ın ligde 24 gol yiyen takıma mutlaka bir stoper istemesi üzerine Comolli, Roma'nın Brezilyalı stoperi Juan Jesus için harekete geçti. Football Italia'nın haberine göre; Sarı-Lacivertliler, Jesus için 11 milyon euroyu gözden çıkardı.

COMOLLİ MONCHİ İLE GÖRÜŞTÜ

Sarı-Laciverliler'in Brezilyalı stoperi satın alma opsiyonuyla kiralamak istediğini ancak Roma'nın sportif direktörü Monchi'nin bunu kabul etmediği iddia edildi. Haberde, Comolli'nin Monchi ile birebire görüştüğünün ayrıntısına da yer verildi. İtalyan basınına göre transfer yüzde 90 bitti. 2017'de 8 milyon euroya Inter'den transfer edilen 27 yaşındaki sol ayaklı stoper, bu sezon ligde 10, Şampiyonlar Ligi'nde 2 olmak üzere toplam 12 maçta forma giydi 1 de gol attı. (GÜNEŞ)

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Fenerbahçe roma İtalya Spor Toto Süper Lig serie a juan jesus

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